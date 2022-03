Premios Oscars: todo lo que hay que saber sobre la gran noche

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:00hs.

La 94ª edición de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood se llevará a cabo en la madrugada de hoy desde el Dolby Theatre de Los Ángeles y El poder del perro se posiciona como favorita con 12 nominaciones.



A la promocionada película de Jane Campion la siguen Duna, de Denis Villeneuve, con 10 candidaturas, y Belfast, de Kenneth Branagh, y Amor sin barreras, de Steven Spielberg, ambas con siete nominaciones.



La categoría de mejor película, el mayor galardón de la noche, no parece tener todavía un dueño seguro y tanto las casas de apuestas como la crítica especializada lo ven como una carrera de dos entre El poder del perro o CODA.



La gala tendrá por primera vez desde 1987 a tres personas en la conducción y serán mujeres: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. La ceremonia estará dividida en tres segmentos de una hora de duración y cada una de las presentadoras conducirá uno de ellos.



Anthony Hopkins, Rami Malek, Uma Thurman y Lily James son algunas de las figuras que entregarán estatuillas a los eventuales ganadores. También Simu Liu, Ruth E. Carter y John Leguizamo, Lady Gaga, Kevin Costner, Zöe Kravitz, Rosie Perez, Chris Rock y Yuh-Jung, según medios de Los Ángeles.



En un intento por volver a captar la atención del público, la televisación de la gala no mostrará la coronación de ocho categorías, a modo de darle mayor dinámica a la transmisión. Se trata de los rubros mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.



Los participantes que vayan a la gala no deberán presentar un certificado de vacunación contra la Covid-19 pero sí un PCR negativo.



Este año, la gala volverá al Teatro Dolby de Los Angeles, luego de que en 2021, producto de la pandemia, se haya realizado en la antigua estación de tren de Los Angeles para quienes pudieron asistir por los protocolos. De hecho, los nominados europeos aparecieron por videollamada desde sus respectivos países.



Las animaciones ganan espacio

La primera vez que se entregó el Oscar a la Mejor Película de Animación fue en 2001. Más de dos décadas después, las obras animadas cobran cada vez más relevancia en la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.



Este año, compiten por la estatuilla cinco películas. Tres de ellas son producciones de la compañía Disney, una es una producción de Sony y la quinta es una película danesa, que además compite en otros rubros.



La que más repercusión en taquilla tuvo hasta el momento es Encanto, la película de fantasía musical animada situada en el contexto de los desplazamientos de población en Colombia que hace un homenaje al realismo mágico de Gabriel García Márquez.



Fue producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios, dirigida por Byron Howard y Jared Bush, codirigida por Charise Castro Smith y escrita por Bush y Castro Smith, con canciones escritas por Lin-Manuel Miranda. Se trata de la única de las contendientes que fue estrenada en los cines a nivel internacional.



Raya y El Último Dragón también fue producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios. Fue dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada, codirigida por Paul Briggs y John Ripa, producida por Osnat Shurer y Peter Del Vecho, escrita por Qui Nguyen y Adele Lim, y con música compuesta por James Newton Howard. Es una pieza fundamental para graficar el creciente empoderamiento de las protagonistas femeninas.



Luca, La familia Mitchell vs. las máquinas y Flee son las que completan la lista.