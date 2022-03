WhatsApp permite enviar archivos de hasta 2 GB

lunes 28 de marzo de 2022 | 6:00hs.

WhatsApp, la aplicación de mensajería móvil más utilizada en el mundo, eligió a la Argentina para probar una nueva función que desde hace mucho tiempo es demandada por los usuarios: enviar archivos ‘pesados’.



La app ya comenzó una prueba en el país que permite enviar archivos de hasta 2 GB, en lugar de los 100 MB que se permiten en el resto del mundo.



Otro dato importante es que esta actualización incluye a todos los usuarios del país, sin importar la versión del servicio que estén usando. Esto quiere decir que no es necesario actualizar la aplicación a su última versión, sino que el servicio se encuentra disponible en el país de manera inmediata para todos los que utilicen whatsapp.



“Estamos siempre probando nuevas maneras de mejorar la experiencia en WhatsApp, y con muchas personas aún trabajando desde casa, remotamente, o conectándose con sus familiares y amigos de manera virtual, para nosotros es importante poder dar a los usuarios la libertad de enviar archivos y documentos más grandes. Escuchamos a los usuarios, respondemos a sus pedidos y estilo de vida aumentando el límite actual del tamaño de los archivos que pueden enviarse por WhatsApp de 100 MB a 2 GB”, informaron los representantes de WhatsApp a TN Tecno.



A pesar del entusiasmo de los usuarios, por el momento, es sólo una versión de prueba. Y si bien sólo está disponible en Argentina los usuarios pueden mandar este tipo de archivos a sus contactos de cualquier parte del mundo.



Además, vale destacar el margen sólo incluye a los archivos enviados como documentos, pero es muy posible que en los próximos meses esté disponible para fotos y videos.



WhatsApp en la Argentina

Según informó TN Tecno, desde la compañía destacaron que Argentina resulta un país ideal para poner a prueba esta actualización, dado que cuenta con un gran número de usuarios, pero el número no es tan elevado como en Brasil, lo que permite una medición más acertada y concreta de cómo funciona el servicio de prueba.



Además, otro dato no menor es que cuenta con una gran variedad de usuarios y dispositivos, lo que permite medir el uso de diferentes herramientas.



“Muchas veces, la comunicación entre usuarios incluye el envío de archivos y documentos importantes. Ya sea que se trate de un pequeño negocio que necesita enviar a sus proveedores contratos de 100 páginas, o de una profesora que quiere compartir un archivo ZIP con materiales de estudio para sus alumnos, o de un creador de contenido que desea mandar una presentación multimediática de Powerpoint a sus compañeros de trabajo, ahora será posible hacerlo dentro de WhatsApp, sin comprometer la calidad del archivo”, explicaron desde la empresa.

