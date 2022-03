El covid sigue en retroceso: el promedio de casos diarios descendió en un mes de 400 a 20

domingo 27 de marzo de 2022 | 10:15hs.

En tendencia con lo que sucede a nivel nacional, este mes continuó la baja de contagios de Covid-19 en Misiones. En base a los registros, en febrero hubo un total de 11.858 casos notificados por el Ministerio de Salud Pública provincial y 105 muertes. Un promedio diario de 423,5 nuevos casos por día.

En tanto que en lo que va de marzo se acumulan 527 contagios de coronavirus y trece personas fallecidas. Un promedio de 20,2 casos por día. Bajaron en más de 400 los nuevos registros de personas con coronavirus. Otro dato llamativo y que resalta el impacto de la vacunación es que en las últimas dos semanas la mayoría de los días hubo menos de diez casos diarios en toda la provincia. Los números contrastan con lo sucedido en enero de este año, cuando hubo 36.320 notificaciones, un promedio de 1.171 casos por día, mes récord en lo que va de la pandemia respecto de nuevos pacientes con la enfermedad.

Al respecto, el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón, dijo el viernes al iniciarse la campaña de vacunación antigripal y la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna anti Covid-19 que el sistema para la detección continúa funcionando: “No es que no tengamos testeos, sino que la gente no está con síntomas, no tiene necesidad de hacerse el test y no consulta”. Agregó también que la ocupación de camas descendió notablemente, “sobre todo, no hay camas de terapia intensiva ocupadas”.

También van en caída los casos activos, personas cursando la enfermedad, que ayer eran 334, de los cuales siete estaban internados en hospitales o sanatorios.

Novena semana

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó que el 80% de la población del país está vacunada con esquema completo. Así, Argentina registra por novena semana consecutiva un descenso pronunciado en la cantidad de casos diarios de Covid-19, ya que la última semana mostró una baja del 98,14% respecto del pico máximo de la pandemia en enero con más de 800.000 infectados.

Respecto a la ocupación de camas, ayer eran 603 los internados con coronavirus en terapia intensiva. Más allá de la patología que explique la internación del paciente, la ocupación de camas era ayer de 37,7% a nivel nacional y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) del 39,1%.

En cuanto a los casos fallecidos según condición de vacunación, en la semana epidemiológica 9 (del 27 de febrero al 5 de marzo) se registraron 1,9 muertes cada 100 mil habitantes en personas sin vacunación. Este porcentaje desciende a 0,4 muertes en aquellas personas que cuentan con una sola dosis de vacuna o con segunda dosis aplicada en un tiempo menor a 120 días. En tanto, la cifra baja a 0,3 muertes por cada 100 mil habitantes en aquellas personas completamente vacunadas (aquellos que cuentan con tres dosis aplicadas o la segunda dosis aplicada en un tiempo mayor a 120 días), informó Nación.

Balance a dos años

Hasta ayer, y desde que se detectó el primer contagio en Misiones, del cual hoy se cumplen dos años, en la tierra colorada se acumulan 83.931 casos acumulados. Las personas que se recuperaron de la enfermedad son 82.667 y el número de fallecidos a causa del virus llegó a 930 personas.