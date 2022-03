La siguen peleando

domingo 27 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El binomio de Puerto Iguazú integrado por Sergio Zarza y Hugo Espínola (Ford Fiesta) terminó en la 7° posición en la primera etapa del Rally Trans Itapúa, prueba válida por la primera fecha del FIA Codasur Rally Sudamericano, que se disputa en Encarnación, Paraguay.

La dupla misionera hizo una carrera de menos a más y buscó llegar al final del día en una carrera muy dura y en la que hubo muchos abandonos, debido a pisos duros y rápidos que presentó la prueba paraguaya.

La dupla de Puerto Iguazú tardó 1h21m43s70/100 para cubrir los 111 kilómetros de pruebas especiales que tuvo la primera etapa y marcha 7° en la Clase Codasur 4 que agrupa a los autos de la RC4 y RC5. El mejor de la categoría fue el binomio uruguayo Luigi Contín-Federico Rodríguez (Renault Clío Rally 5) que acumuló 1h11m54s60/100.

Si se toma sólo los RC5 la dupla de Iguazú quedó 4° y el mejor fue la pareja uruguaya integrada por Contín y Rodríguez.

“Fue un día largo, cerca de 300 kilómetros hicimos (entre pruebas Especiales y enlaces) y el auto terminó entero. Nosotros en igualdad de condiciones no estamos, corremos con desventaja, así que salimos a dar pelea hasta que podamos. Es una pena que junten las dos clases que no tienen nada que ver y no entiendo porque hacen eso. Somos seis RC5 y si no hay cambios los seis nos bajamos del Sudamericano, porque es imposible correr a autos que nos son iguales a los nuestros. Vamos a esperar hasta mañana (por hoy) para ver cómo nos clasifican y ahí tomaremos una decisión”, comentó Zarza. Sobre la segunda etapa, el piloto de Iguazú dijo: “No podemos salir a achicar diferencia con autos que son diferentes a los nuestros, así que donde es lento lo haremos lento y donde podemos acelerar vamos a acelerar. Lo importante es terminar”.

Por su parte, la dupla apostoleña Raúl Fagundez-Rafael Ortega no pudo largar la etapa porque rompió la caja antes de inicio y se reenganchará hoy.

El encarnaceno Martín Tomas con el navegante misionero Juan Pablo Pernigotti (Ford Fiesta) viene 6° en la Codasur 4. La general del Trans Itapúa la lidera la dupla del paraguayo Gustavo Saba y el argentino Fernando Muzzano (VW Polo GTI R5) con 1h1m22s70/100.

Para hoy la actividad se trasladará hacia Carmen de Paraná, con dos tramos cronometrados que se volverán a repetir por la tarde para ponerle punto final a la tradicional competencia.