Brenda Asnicar protagonizó un escándalo en Miami

domingo 27 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Brenda Asnicar protagonizó un escándalo en un exclusivo restaurante de Miami. Según trascendió a los medios, el episodio lo vivió el jueves cuando un mozo le pidió la identificación para venderle alcohol, pero ella no la tenía y debió intervenir la policía.

En el aire de Intrusos (América), Laura Ubfal contó que antes de ir al bar, la actriz consultó si le aceptaban unas historias de Instagram para pedir un descuento. “En Miami no te dan canje”, explicó la periodista dejando en claro que no habían llegado a un acuerdo.

Acto seguido, la comunicadora explicó que en Miami no te venden alcohol si no tenés tu tarjeta de identificación. “El tema es que Brenda pidió un cóctel, pero no tenía su ID. Entonces, el mesero le dijo que no le podía vender alcohol”, relató la periodista y agregó que esto no le cayó nada bien a la ex Patito Feo. “¿No me conocen?”, habría exclamado la actriz ante esta situación.

A raíz de esto, Brenda Asnicar comenzó a discutir con el personal del lugar y hasta llamaron a la policía. “Esto no es Argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación”, le habría dicho el mozo, por lo que ella se sintió ofendida.

Tras la discusión, intervino el gerente del restaurante y la policía: “El manager del restaurante le reiteró que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo. Partió cabeza gacha, no hubo cóctel y tuvo suerte que no terminó presa”.

Sin embargo, la historia no terminó ahí porque -de acuerdo a lo expresado por Ubfal-, el personal del lugar publicó todo en las redes del exclusivo restaurante.