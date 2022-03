“La música me ha salvado de ser mala persona”

domingo 27 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Gloria Trevi arrancará su Isla Divina el 13 de agosto en Puerto Rico, para luego hacer un recorrido por 40 ciudades de los Estados Unidos, cerrando en Miami el 3 de diciembre.

Se tratará de un concierto con una extensión de dos horas y media de duración, en la que interpretará sus grandes éxitos. Además, promete una producción tecnológica -juego de luces y efectos especiales- que sería una de sus presentaciones más innovadoras hasta la actualidad.

El nombre de su gira está inspirado en la catarsis de una oscuridad de la que Travi palidecía. “Metafóricamente, en medio de la oscuridad, ves el mar profundo en el que los seres tienen más brillo. Es ahí cuando descubres cuál es tu brillo interior. Así hallé mi Isla Divina”, dice la intérprete de Esa hembra es mala.

Aunque vivió momentos muy complicados en su vida, Gloria es fiel creyente de “disfrutar el presente”, porque, advierte, “no tenemos el mañana ni el ayer”. Por lo pronto, su destino está marcado, al menos en el corto plazo, con esta esperada gira. Y es que el encierro debido a la pandemia fue una oportunidad para la artista de crear más música.

En enero de este año, en la gira de conciertos en México, lanzó La Recaída, una canción a dúo con Timo Núñez que habla sobre la adicción del enamoramiento y el acercamiento físico.

Resurgimiento musical

En el álbum Isla Divina, título homónimo de su tour y que incluye distintas colaboraciones, como el featuring con Guaynaa, Gloria encontró el reto de mezclar sonoridades que hacen parte de su esencia musical. Asimismo, apostó por jugar con las tendencias del mercado.

“En el disco nuevo hay una canción que se llama Justo como eres. Esa canción habla de la aceptación por quien uno es”, advierte.

Trevi tardó en crear un concepto con el que se sintiera conectada, por lo que este disco es el resultado de una preparación muy dedicada. “Con el tiempo, empecé a levantarme nuevamente en medio de la tempestad”, destaca.

Para la mexicana, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria, sus creaciones representan el simbolismo de la esperanza: “La música me ha salvado de ser mala persona. Por ella, he podido desahogar mi dolor para no dejarlos guardados”, se sincera Gloria, quien admite que en sus momentos más difíciles sentía que se quedaba sin voz. “Era como un canario enjaulado que sabía qué era la libertad, pero no podía volar.”

La cantante también adelantó que prepara una serie biográfica en la que mostrará su vida y lo que hay detrás de su repertorio musical. “Cuando vean la serie se darán cuenta cuáles fueron esas canciones que me ayudaron”, señala la regiomontana.

Trevi y la comunidad LGBTQ+

Todos me miran es una de las canciones de Trevi más exitosas, y por supuesto, la más recordada por sus fans. “Esa es la canción que define mi vida porque me recuerdan al bullying que viví, en la época en la que no se sabía que se decía bullying”, dice, con un sonrisa.

Ese tema llegó a convertirse en un himno para el colectivo LGBTQ+, dado que habla de la liberación al momento de definir la sexualidad. Por ello, la cantante es considerada como un ícono para la comunidad gay.

Recientemente se dio a conocer el proyecto de ley 1834 de Parental Rights in Education, del Comité de Educación del Senado de Florida. Consiste en que los maestros no podrán hablar sobre orientación sexual o la identidad de género a los estudiantes de primaria. Mediáticamente es mejor conocido como “Don’t Say Gay”.

La artista mexicana reprochó y rechazó este hecho. “Es vergonzoso. Eso es un retroceso”, sostiene, y añade con vehemencia que “no se aprobará porque la comunidad va a luchar para que eso cambie y vamos a estar con ellos para que este hecho retrógrado cambie”.