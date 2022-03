Cuenta en el sol

domingo 27 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Linda tarde de otoño para caminar un sábado. El cerro Pelón que pelea para mantener su identidad invita. Sendero sin tráfico que lleva hasta Colorín Otaño mientras muestra al caminante un río hoy curiosamente rojo. Desde la altura se observa, enmarcado por árboles, al Andrés metálico y entonces uno toma conciencia del tamaño del indio.

Al fin estoy frente al portón abierto de par en par como invitando a pasar. Adentro hay un patio y preparativos. Un cartel anuncia que Rodrigo Benítez expone “La duda continua”. León Otaño, el anfitrión, escoba en mano corre algunas hojas que atrevidamente quedaron en el piso. Sillas, sillones, mesas van desplegándose por el patio.

En la sala de exposiciones el trabajo del joven diseñador gráfico llama a ser mirado. Frente a las obras realizadas en carbonilla dos mujeres comentan. Comparten impresiones y asociaciones. Una parejita joven que ha llegado recién van recorriendo la muestra y se detienen a revisar unos cuadernos que tienen bosquejos. Es en esas hojas donde lo lúdico y la libertad expresiva reinan, explica el ilustrador. No hay una intencionalidad más que la expresión, ni búsqueda que no sea la de dejar que la mano sea llevada por el dibujo, a diferencia de las obras en las que hay una intencionalidad de comunicar algo en particular. Los cuadernillos tienen como premisa lo descontracturado.

Rodrigo tiene 35 años. Estudió diseño gráfico en la facultad de artes de Oberá. “No tengo formación académica artística, soy autodidacta”, dice el joven artista, hablando de la inclinación artística como una cuestión expresiva, de una búsqueda. También habla de los tópicos de la incertidumbre y la posibilidad -imposibilidad de vivir del arte están presentes en su discurso, como así también la eterna discusión entre formación académica y talento-. Le dedica unas palabras a tocar el tema de la gente talentosa que produce pero que no tiene entre sus planes mostrar lo que hace.

No todo es muestra lo que brilla

Bajo la sombra del mirto Rodrigo y los “colorines” disponen hojas, lápices, colores, biromes. La jam va a comenzar. Laura (35) es profesora de arte, también produce y tiene sus obras. Pero viene a Colorín para “salir del espacio personal”. “Tengo mi propio taller pero me gusta juntarme con otras personas y cambiar de aire”. En tanto, el último joven en llegar primero pasa por la muestra y enseguida deja la mochila, toma su carpeta y lápiz para dibujar. Se llama José (22) es estudiante del profesorado de educación especial. “Es mi primera vez y vine porque me gusta dibujar”.

León (35) es el anfitrión y bromea “soy soltero y de capricornio”. Hace hincapié en el intercambio entre artistas para compartir y para conocer las experiencias de otros.

Es la primer jam de dibujo del año en Colorín, una experiencia que no requiere “saber dibujar”. “Hay que tener ganas nomas y animarse” dice Benitez. Mientras el sol cae detrás del rio los dibujos brotan magicamente en el papel. Luego vendrá un momento para compartir lo realizado y la creación habrá dado unos pasos más llevando de la mano a los artistas que la buscan con ahínco y corazón.



Perfil

Rodrigo Benítez

Diseñador gráfico Es diseñador gráfico, posadeño, inauguró su muestra ‘La duda continua’ en Colorín Otaño. El artista visual parte desde el diseño para ahondar en distintas disciplinas, buscando siempre nuevas experiencias.