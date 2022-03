Los arroyos comienzan a recuperar el caudal

domingo 27 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Las últimas precipitaciones caídas en la ciudad de Eldorado y alrededores aliviaron la situación que atravesaban lo productores, pero afirman que necesitan que la lluvia se extienda en el tiempo. Los arroyos recuperaron parte de su caudal, pero también necesitan un régimen de lluvias más constante.

En ese sentido, las lluvias permitieron también una recuperación de los arroyos Piray Guazú y Piray Miní, que vieron crecer su caudal.

En el caso del Piray Guazú, donde se encuentra el balneario municipal, el puente que se encuentra sobre el cauce fue sobrepasado por el agua, impidiendo el acceso hacia Piray 18 y Santa Teresa. De acuerdo a lo informado telefónicamente por habitantes de esa zona, ayer ya el puente era transitable y el nivel del arroyo se encontraba descendiendo.

En el Piray Miní, en tanto, aconteció algo parecido aunque la importancia del crecimiento del nivel del arroyo es mayor, ya que la toma de agua para la distribución domiciliaria se encuentra sobre él.

Producción

En lo que refiere al sector productivo, Daniel Dos Santos, secretario de Producción del municipio, explicó que “los productores se vieron beneficiados por las lluvias, pero hay que tener en cuenta que fue mucha y en poco tiempo, por lo que el suelo no alcanzó a recuperar la humedad tras los meses de sequía”.

“El pronóstico dice que la sequía continuará entonces no es una solución. Trajo alivio pero no fueron una solución. Pero el productor nuestro siempre es optimista y sigue trabajando a pesar de las dificultades y los contratiempos. Lo que tenemos que hacer de nuestra parte, como funcionarios, es mejorar los sistemas de riego, reservorios para agua, y demás. Si no logramos eso las dificultades continuarán”, aseveró.

La Feria Franca de Eldorado, en tanto, es una muestra de las dificultades de los productores: hay menos del 50 por ciento de los puestos ocupados, y se registran algunos faltantes de verduras de hoja y otros productos que necesitan una mayor cantidad de agua para crecer.

Julio Schreiner, productor presente en la feria, contó las dificultades que atraviesa el sector. “Ayudó un poco la lluvia, sobre todo para aquellos que tienen un reservorio de agua en su chacra porque recuperaron parte de su nivel. Pero la mayoría del agua que cayó corrió por el terreno y fue hacia los ríos y arroyos. Hay productores que dependen de las vertientes que tienen en su chacra, y esas vertientes no recuperaron casi nada. El suelo continúa bastante seco y si nos agarra unos días de calor con sol, es como si no hubiera pasado nada. Y lo feo es que dicen que la sequía continuará, espero que no sea así”, determinó.





