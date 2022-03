Las motos no pudieron clasificar en Bahía Blanca

sábado 26 de marzo de 2022 | 20:08hs.

La intensa lluvia que cayó en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca impidió que el Superbike Argentino pueda cumplir con sus clasificaciones.

Las condiciones de la pista tras el temporal dificultaron el normal desarrollo de la actividad programada, solo se pudieron realizar pruebas libres.

En las pruebas libres, tuvieron una destacada labor los pilotos Adrián Silveira y Luciano Ribodino en la Superbike 1.000 y Diego Zapaya en la Máster en el estreno de las Kawasaki Oficial del Rosamonte Racing Team.

Silveira, se ubicó en el séptimo de los tiempos generales de entrenamientos, valioso ya que compite en la Superbike B con un registro de 1m18s341/1000 y quedó a 32 milésimas de los mejores en la Superbike. Por su parte, en Superbike A, Luciano Ribodino tuvo un buen comienzo en el segundo lugar a un poco más de 586 milésimas de Fausto Granton. "Me sentí bien, con buenas sensaciones en el comienzo con la moto. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de frenar y acelerar, con mucho control de tracción. Esperemos tener un buen fin de semana con el equipo", concluyó el cordobés.

El obereño Diego Zapaya, en Máster (+50), comentó: "No se sabía si correr o no, la pista muy sucia aún. Hicimos muchos cambios en la moto, fui mejorando de a poco y estoy cerquita de los mejores, me estoy soltando yo que es un importante", contó el misionero.

Si el clima mejora y las condiciones del trazado también, la intención es que mañana se corran las finales de cada una de las divisionales largándose por ránking. Desde las 11 irán las finales por la señal de TyC Sports.