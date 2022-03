Abusos en Virasoro: "Denuncié a un orientador que hoy está preso", reveló una ex cuidadora de Santo Tomé

sábado 26 de marzo de 2022 | 17:50hs.

Adriana Viera, ex orientadora del Hogar San Francisco de Asis de Santo Tomé, contó que denunció a un orientador por abuso sexual a cuatro nenas, quien ahora está preso. Recordó que Sonia Andrea Prystupczuk, administradora, intentó protegerlo, pidió que retirara la denuncia, que ella solucionaría todo. También relató cómo recibió a los chicos de Virasoro, cuando cerraron sus hogares por refacciones.

"Trabajé en diciembre de 2017 cuando trasladaban a los chicos de Virasoro a Santo Tomé. Eran entre 15 y 20 entre nenas y varones, primero llegaron las nenas y los chiquitos, y unos días después llegaban los varones. Las nenas llegaron en un estado de abandono. Había dos chicos nada más cuando llegaron ellos, después fuimos sumando. A los pocos días que ellos llegaron entré yo a trabajar. Se les notaba, estaban flaquitos. Mi compañera me contó que cuando ellos llegaron tenían la ropa sucia, rota, grande, como que estaban abandonados en la calle, prácticamente. Tuvimos que lidiar con piojos, estaban infectados de piojos, tenían nacidos, hongos por todos lados, tenían las muelas inflamadas, aparte de que entraron con miedo, no sabían cómo iban a estar, qué iban a hacer. Nosotros pensamos que los traumas que ellos tenían venían desde la casa, ni siquiera nos imaginamos que pasaron todo lo que pasaron en el hogar de Virasoro", expresó Viera en declaraciones radiales.

Además, dijo que "las nenas se quejaban mucho de dolores de vientre. Mis compañeras de turno mañana las llevaban a la salita a controles, vacunas, dentista, a los psicólogos porque en Virasoro no tenían o no les llevaban. A nosotros cuando nos entregaron a los chicos nos exigían que sí o sí teníamos que cumplir con todo eso. Después nos enteramos que en Virasoro nunca le llevaron ni siquiera a la escuela".

Agregó que "era muy difícil anotarlos en la escuela, les faltaba todo, papeles, escolaridad, estaban muy atrasados, había chicos de 14 años que recién estaban empezando primer año. Nos costó por la edad acomodarlos en los cursos".

En ese entonces el niño más chiquito tenía 2 años, y había muchas familias interesadas en adoptar, pero "desde el Juzgado de Menores de Santo Tomé hasta la señora Sonia (ponían trabas), siempre faltaba un papel", señaló.

Viera recordó también que, después de largas charlas con las nenas, tomó la decisión de denunciar a uno de los orientadores de Virasoro, "Oscar Ferreyra se llama, era orientador de las niñas. Él y su pareja vivían en el hogar, y las nenas me contaron que él abusaba de ellas, que entraba por las noches a su habitación, se metía en sus camas y abusaba de las nenas. Ferreyra hoy está preso".

Viera, tras hablar con su jefa y contar con su apoyo, se dirigió a Fiscalía y concretó la denuncia. "Le conté a mi jefa todo lo que las nenas me habían contado y le dije que yo iba a hacer la denuncia. Ella me apoyó y me dijo que ella iba a hablar con Sonia también. Cuando ella habla con Sonia, yo ya había hecho la denuncia, Sonia le dice que no nos preocupemos, que ella se iba a encargar de todo, que no hagamos tal denuncia. Le pide a Sandra que hable conmigo, que ella iba a solucionar todo, que el hombre ya estaba preso, que era un caso viejo. Yo le dije que iba a seguir adelante con la denuncia que había hecho, que no la iba a retirar. A los días aparece Sonia en el hogar de Santo Tomé con la asistente social María Eugenia Cohen (que aún sigue en el hogar). En ese momento yo no me encontraba porque no era mi turno, pero me cuentan mis compañeras que la señora había intentado hablar con las nenas que me habían contado, quiso hablar con ellas con un grabador, o sea grabar toda la conversación, y las orientadoras no le permitieron".

Tras la denuncia a Ferreyra en 2017, en 2018 citaron a las nenas a Cámara Gesell. Eran cuatro nenas entre 10 y 12 años las que declararon. "Las cuatro dijeron ser abusadas por ese hombre, Oscar Ferreyra. Creo que estaba la jueza Francilina Niveyro. Contaron las nenas que varias veces intentaron hablar con Sonia, y que ella las retaba, las ponía de castigo, decía que ellas mentían, que ellas hacían problemas. Después ya agarraron miedo. Pero nunca nos contaron lo que ellos pasaron en Virasoro. Nosotros no sabíamos", indicó Viera.

A mitad de 2019 volvieron las nenas al hogar Rincón de Luz de Virasoro, y a finales de 2019 volvieron los varones al María de Nazaret.

En cuanto a su presentación ante la justicia, Viera señaló que tuvo una participación en el juicio a Ferreyra en marzo, "me presenté a declarar, y después me enteré por los medios que le habían dado la condena. Pero hasta ahora no me volvieron a citar".

Por otro lado, la ex cuidadora dijo que mantiene contacto con los chicos que alguna vez cuidó, "por las redes sociales, o cuando andan cerca de mi casa pasan a saludarme. Lo de Claudio no lo podemos creer, era un chico muy respetuoso y cariñoso".