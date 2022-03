El FMI aprobó de forma oficial el nuevo acuerdo y Argentina evitará el default

sábado 26 de marzo de 2022 | 2:00hs.

El directorio del Fondo Monetario Internacional ( FMI) aprobó oficialmente ayer el acuerdo con Argentina por la refinanciación de los 45.000 millones de dólares del préstamo Stand-By al gobierno de Mauricio Macri en 2018.

El programa es el vigésimo segundo para Argentina desde que se unió al FMI en 1956.

Luego de la aprobación del acuerdo por parte del Congreso argentino, el jueves de la semana pasada, faltaba la firma final del board del organismo de crédito para que el entendimiento al que llegaron las partes a fines de enero entrara en vigencia.

El visto bueno del directorio permitirá gatillar un primer desembolso de U$S 9.800 millones de manera inmediata, que servirá para abonar los vencimientos de cortísimo plazo y para robustecer las reservas del Banco Central.

En este sentido, el FMI extendió hasta el jueves 31 de marzo el plazo para que la Argentina pague los intereses y capital que vencían originalmente el lunes 21 y martes 22 pasados, por un monto total cercano a U$S 2.800 millones y así evitar la caída en default.

Horas antes del sello final al entendimiento por el directorio del organismo, el canciller Santiago Cafiero aseguró que la aprobación del acuerdo con el FMI demostró que “la Argentina no quería entrar en default”, y agregó que no pagarle al organismo “lo único que iba a traer era desinversión e iba a quebrar la senda de crecimiento”.

“Quedó claro que la Argentina no quería entrar en default. Esa es una solución imposible de aceptar, porque lo único que iba a traer era la desinversión e iba a quebrar la senda de crecimiento por la que estamos transitando”, remarcó Cafiero durante un acto en Tucumán, en lo que fue también un mensaje interno al Frente de Todos.

El nuevo programa

Con la aprobación por parte del directorio del FMI, entró en vigencia de manera oficial el programa de Facilidades Extendidas (EFF) que reemplazará al programa Stand-By firmado por Macri hace cuatro años.

Esto implica que el FMI hará diez revisiones trimestrales para efectuar sucesivos desembolsos que permitirán a su vez pagar los vencimientos originales pautados en 2018 sin que Argentina deba utilizar sus reservas.

Este refinanciamiento de la deuda implica que el país deberá realizar los pagos con fondos propios entre 2026 y 2034, por lo que los próximos cuatro años y medio quedaron despejados de vencimientos.

Durante la conversación que mantuvieron el último martes, tanto Alberto Fernández como la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, reafirmaron la importancia del programa de Facilidades Extendidas aprobado ayer, pese a las dificultades adicionales causadas por la guerra en Ucrania en materia de inflación y de los precios de la energía.

El máximo órgano de decisión del FMI debatió ayer desde la mañana durante algunas horas el memorando técnico y de políticas económicas que rubricaron el staff del organismo y el gobierno argentino.

El directorio, integrado por los miembros del Fondo y con la presencia central de los Estados Unidos, China, Japón y países de la Unión Europea, le dieron el respaldo final al acuerdo. El último visto bueno fue alcanzado por consenso, pero no llegó a ser aprobado de manera unánime entre los miembros del board, según fuentes oficiales.

Alivio para las reservas del Banco Central

La aprobación del acuerdo por la deuda de Argentina por parte del board del FMI, y el consecuente primer desembolso de DEG -moneda del organismo-, llevaron un gran alivio a las reservas del Banco Central, que terminaron la jornada de ayer en su mayor nivel en seis meses. Los activos internacionales de

la autoridad monetaria aumentaron en unos U$S 6.300 millones, hasta superar los U$S 43.300 millones en términos brutos. La reducción del déficit fiscal, la suba de las tasas de interés y el recorte de los subsidios energéticos con requisitos claves del acuerdo, que no exige reformas laborales o sobre el sistema de pensiones. Previamente, el Congreso dio hace una semana el visto bueno al acuerdo, que el FMI pretendía que tuviera un amplio consenso en el país.