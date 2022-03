Mercados y ferias copan las ventas de alimentos tradicionales para la Semana Santa

sábado 26 de marzo de 2022 | 5:00hs.

Falta poco menos de tres semanas para la Semana Santa y tanto ferias como mercados concentradores ya comienzan a contener el intenso movimiento de las compras. Los productos tradicionales para hacer las comidas típicas, como choclo, huevos, harina y quesos son los que más se venden, pero también son los más afectados por las recientes sequías que produce un desabastecimiento. Por mencionar un ejemplo, se estima una baja del 40 por ciento en la producción de quesos por el bajo rendimiento lácteo.

Esto, a su vez, hace que los productos se encarezcan, aunque no es impedimento para la oleada de compras masivas que se está dando en los diferentes puestos productivos. El temor a nuevas subas más cerca de la fecha también contribuye a la compra anticipada.

En una recorrida realizada por El Territorio al mercado concentrador de Posadas se pudo relevar algunos precios de productos muy buscados por los clientes. La vedette de la temporada es el choclo, que se vende por marlo individual y se consigue a 50 pesos cada uno. Hay además algunas promociones por docena, que rondan los 450 y 500 pesos. De acuerdo a lo que indicaron algunos comerciantes de dicho mercado, hay muy poco de producción de la zona todavía.

Asimismo, el maple de huevo ronda los 650 pesos, las harinas de maíz 200 pesos el kilo y el almidón a 250 pesos el kilo.

En tanto, la nota la da el queso, puesto que es el producto más requerido y menos conseguido del mercado concentrador. Marcos y Martín, vendedores de Lácteos Aurora en el mercado posadeño, explicaron que los productos se terminan en apenas minutos.

“A las 7 abrimos, para la 7 y media no tenemos más nada. Lo más buscado es el queso tybo. Para nosotros no es Semana Santa, sino que es mes santo, todo este mes es así”, resaltaron.

Más allá de la buena venta, indican que a veces también cuesta bastante hacer entender a los clientes sobre la escasez. “Mucha gente hace cola desde las 4 de la mañana para entrar al mercado, pero cuando llegan, los que estaban más adelante se llevaron todo y se enojan con nosotros, sin saber que vendemos lo que nos mandan nada más y en base a la producción que se va haciendo”, determinaron.

Lo mismo ocurre con los maples de huevos: “nos envían unos 30 maples pero ni bien abrió la feria ya no queda nada”.

Lácteos y peces

En lo que refiere a producción de lácteos, y puntualmente de quesos, Fernando Da Silva, gerente de la Cooperativa del Alto Uruguay Limitada (Caul), comentó que “en esta época del año hay un aumento en la demanda y nosotros venimos con una producción baja en comparación a años anteriores ya que tuvimos el inconveniente de la sequía que golpeó fuerte, castigando muchísimo en las pasturas”.

“Estamos trabajando junto al productor para poder recuperar lo que sea la parte de campo porque se está trabajando con alrededor de una disminución del 40 por ciento en la producción láctea de esta época debido a la sequía que golpeó fuerte en esta zona”, recalcó.

Da Silva además apuntó que la Cooperativa cuenta con locales de ventas en distintas localidades y la idea es vender prácticamente toda la producción en ellos. “Estamos pudiendo abastecer pero en estos días aumenta la demanda y estamos analizando cómo vamos a hacer porque realmente días antes de Semana Santa se da un pico en la venta así que vamos a ver cómo vamos avanzando en eso”, manifestó.

Al tiempo que aseveró: “Estamos preocupados porque tenemos una dimensión importante en lo que sea en la producción. Ya hay un cambio en la pastura ya que se ve en toda la zona un aumento en las lluvias, pero todavía no impacta en la producción”.

A continuación anticipó que se estima que después del invierno, se va a poder volver a valores normales de producción “porque hay que tener en cuenta que el invierno con las heladas también castiga mucho las pasturas. Nosotros trabajamos muchísimo a campo con los técnicos de la cooperativa que están enfocados en eso donde se trajo mucho con silaje que se hace a partir del maíz y eso se pudo volcar al productor”.

“Se pudo alimentar los ganados con el silaje pero generalmente esto se utiliza en invierno y hoy por hoy los productores ya lo están utilizando por eso vemos con preocupación esta situación”, dijo.

En cuanto a la piscicultura, el representante de la Cooperativa del Alto Uruguay afirmó que si bien hubo bajante en los estanques, “no tuvimos pérdidas pero vamos a estar trabajando en realidad en dos maneras: la cooperativa tiene un Pesque y Pague donde generalmente en esta época de Semana Santa la gente se acerca; y la otra manera de comercialización es con pescado faenado”.

“Afortunadamente si bien hubo sequía se pudieron manejar los distintos estanques, se pudo manejar el nivel de agua de distintas maneras”, dijo.

Hortalizas en las ferias

Sobre la situación de los productores, se refirió José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas, quien explicó: “lo que es verdura no es largo el periodo de producción como la lechuga, la rúcula, la acelga pero lo que es maíz y zapallo lleva su tiempo y ya no es temporada tampoco de hacer en este momento porque dentro de poco se viene el frío, las heladas y no va a alcanzar el tiempo para que dé fruto”.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, remarcó que hay productores con algo de maíz para la venta, como “los de la zona de Panambi, esa zona siempre están trayendo y ojalá que sigan y que se le dé también esta oportunidad de poder vender en esta Semana Santa”.

En referencia a los precios, adujo: “Todo está caro, el huevo es carísimo, todo debido al precio de los alimentos balanceados que consumen las gallinas, la leche, el forraje, quedaron sin pastura los animales y bueno ahora va a empezar de vuelta a normalizarse de a poco”.

Al tiempo que añadió: “Siempre están trayendo huevos de buena calidad, la mayoría están instalados en la zona de Gobernador Roca y traen. Lo que pasa es que ha subido tanto el alimento que hubo momentos que estaban con ganas de abandonar la producción de huevos por el precio, porque el alimento subió mucho más que el huevo”.

“La bolsa de harina también ha aumentado, los ingredientes e insumos que lleva hacer los panificados y no se puede aumentar tanto el producto porque la gente no compra, están en una situación bastante complicada, están haciendo menos, tratando de mantenerse con algo, ojalá esto cambie pronto y mejore todo”, concluyó.

Pesque y pague tradicional

De cara a la inminente llegada las Pascuas y teniendo en cuenta que Apóstoles es considerada la Capital Provincial de la Semana Santa y el Pesanké, desde la Municipalidad invitaron a la comunidad a participar de la cosecha a pie de estanque.

La actividad se realizará en el lote Agrícola N° 38 (lugar que se encuentra a continuación de la curva del regimiento) en la jornada de hoy desde las 9.

Los visitantes podrán disfrutar del el atractivo y recorrer las distintas lagunas donde podrán elegir los peces como dorados, pacúes, bogas, carpas, surubíes, entre otros.

Para más información y consultas, todos aquellos interesados en participar de la actividad, podrán comunicarse con el productor local Alfredo Ostapowicz al número 3758-649137.



En cifras

$ 50

Es el precio de cada marlo de choclo, pues se vende por unidad en el Mercado Concentrador de Posadas; la docena se promociona en $500.