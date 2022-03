Comenzó aplicación de cuarta dosis anticovid y la vacunación antigripal

sábado 26 de marzo de 2022 | 5:30hs.

Ayer se inició la campaña antigripal en Misiones, con un acto que se desarrolló en el Hospital de Itaembé Guazú, en Posadas. El evento contó con la participación del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el vicegobernador, Carlos Arce, el ministro de Salud, Oscar Alarcón, entre otros funcionarios provinciales. En la oportunidad, el primer mandatario se aplicó la dosis trivalente y también la cuarta dosis contra el coronavirus. Posteriormente fue el turno del personal de salud del nosocomio. La campaña comenzó en forma simultánea en toda la provincia.

Asimismo, se anunció la implementación de la cuarta dosis para combatir el coronavirus en todas las personas que hayan transcurrido 120 días (cuatro meses) de su última dosis. La prioridad la tendrán quienes tengan comorbilidades, trabajadores de la salud, educación o seguridad y personas que viajen al exterior, acreditando debidamente tal situación.

Objetivo

La población objetivo de la campaña antigripal es de 279.658 personas y el martes pasado llegaron las primeras 35.840 dosis para adultos. El lunes arribará el primer lote para los niños, 25.760 dosis.

Este año la vacuna es trivalente porque sirve para combatir las cepas H1N1, H3N2 y B y se aplica en hospitales y centros de atención primaria de la salud (Caps). Los grupos de riesgo son personal de salud, embarazadas, puérperas, niños entre los 6 y 24 meses, personas entre los 2 y 64 años con factores de riesgo, adultos mayores de 65 años y personal estratégico entre los que están docentes y policías, indicó Salud Pública.

Este primer lote de antigripales está destinado al personal de salud, embarazadas y puérpereas.

En este marco, el ministro Alarcón expresó que se debe tener en cuenta que hubo dos años de pandemia con enfermedades respiratorias por el Covid-19, por lo cual “la población objetivo va a ir aumentando por las personas que quedaron con secuelas y que hoy no están registradas pero las vamos a ir incorporando para hacer que la vacunación antigripal sea más universal”, resaltó.

Respecto de la vacunación antigripal para niños, subrayó su importancia, sobre todo con el comienzo de las clases presenciales. “Está comprobado que no tiene ningún tipo de afectación colateral y los chicos, al estar vacunados, también cuidan a los padres”, precisó.

La vacunación contra la gripe “es fundamental”, consideró Oscar López, médico infectólogo en el Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro. En comunicación con El Territorio, dijo que la inoculación no evita la enfermedad, pero sí los casos graves. La cobertura es “contra los dos virus de influenza A. Uno es el estacional o la gripe común; el otro es el H1N1 que produjo la pandemia en el 2009 y que es más agresivo que la gripe común y cubre uno de los tipos de influenza B”, explicó. En referencia a los niños que se vacunan por primera vez entre los 6 meses y 8 años, externalizó que deben colocarse dos dosis, con un lapso de un mes entre la primera y la segunda “para que sean efectivas”. En cambio, si recibieron la inoculación en años anteriores, no son necesarias las dos dosis, sino que con una es suficiente, aseguró.

También deben vacunarse todas las personas de 2 a 60 años que tengan factores de riesgo como asma grave, obesidad, cardiopatías, enfermedades inmunosuprimidas, que toman medicamentos que les bajan las defensas, o sufren cáncer. En tanto, manifestó que la antigripal “es compatible con cualquier otra vacuna. Se pueden poner el mismo día o esperar varios días entre una y otra vacuna”, aconsejó.

Los casos comienzan a registrarse con la llegada del otoño. El profesional comentó que en el hospital pediátrico, “hemos tenido pocos casos de influenza A, y también hubo uno de flurona -es decir, combinación de coronavirus con influenza- en una niña de 10 años no vacunada contra ninguna de los virus respectivos”. La pequeña padece asma y estuvo internada por diez días en terapia intensiva, “por lo tanto, la familia cometió un serio error en no vacunarla”, calificó. La pequeña ya recibió el alta y está fuera de peligro, agregó López.

Covid-19

La cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus está disponible en la provincia, según lo anunció ayer el vicegobernador Carlos Arce. En este sentido, se inmunizará en casos en que haya transcurrido entre cuatro y cinco meses desde el recibimiento de la tercera dosis. Esto, porque se comprobó científicamente que el riesgo de contraer la enfermedad se incrementa una vez pasado este tiempo, informó y sostuvo que son cerca de 300 mil los que pasaron ese período de tiempo. La medida tiene el aval del Comité Científico de la provincia.

En referencia al importante descenso en los casos de coronavirus a nivel provincial, el ministro Alarcón aclaró que el sistema para la detección continúa funcionando: “No es que no tengamos testeos, sino que la gente no está con síntomas, no tiene necesidad de hacerse el test y no consulta”. Agregó que la ocupación de camas descendió notablemente, “sobre todo, no hay camas de terapia intensiva ocupadas”, destacó, e informó que este es uno de los datos que tienen en cuenta para conocer cómo están los índices epidemiológicos.

Asimismo, debido a que se ingresó a la temporada de temperaturas bajas, recordó que continúan con la vigilancia epidemiológica constante en todos los municipios, y ello implica continuar empleando el barbijo en todos los estamentos, tanto escolar como fuera de este ámbito. “No terminó la pandemia, por eso debemos seguir usando los barbijos y demás medidas de bioseguridad, pero no sólo por el Covid-19 sino también por el resto de las patologías”, advirtió. Ello, porque la provincia se adhirió a la normativa nacional en la última reunión del Cofesa del viernes 18 de este mes. Alarcón informó que en el encuentro, la mayoría de los ministros llegó al consenso de que es recomendable continuar empleando dicho elemento de protección, “tanto en los lugares donde hay aglomeración, en interiores de instituciones o lugares cerrados”.

Cuatro casos en Misiones y sólo seis internados

Ayer se detectaron en Misiones otros cuatro contagios de Covid-19, según señaló Salud Pública en su parte diario en horas de la tarde. Tres de los pacientes son de Posadas y uno de Garupá. Así, son 83.924 los casos acumulados desde que inició la pandemia. Hasta ayer habían 346 casos activos, personas cursando la enfermedad, de los cuales seis están internados. Según anticipó horas antes el ministro de Salud, Oscar Alarcón, no hay pacientes que requieran de camas de terapia intensiva. Este viernes no hubo fallecidos por lo cual el número de decesos se mantiene en 929 y los recuperados son 82.649 personas.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 2.572 contagios de coronavirus en el país y 66 fallecidos. Los internadas en terapia en todo el país eran 607. El índice de ocupación de camas más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 37,7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) es del 39%.



En cifras

35.840

A la provincia llegaron las primeras 35.840 dosis antigripales que se aplicarán a los adultos. La población objetivo es de entre 287.000 y 290.000 personas.

Gripe: cuál es la población de riesgo

Personal de salud

Este año, al personal sanitario se incluye el personal estratégico, compuesto por docentes y fuerzas de seguridad.

Embarazadas

Pueden estar en cualquier trimestre de gestación. Otro grupo de riesgo lo constituyen las puérperas.

Niños

Los que se vacunan por primera vez deben colocarse dos dosis, con un lapso de un mes entre la primera y la segunda.

Entre los 2 y 64 años

Con factores de riesgo como asma grave, obesidad, cardiopatías, enfermedades inmunosuprimidas, personas que se medican o sufren cáncer.