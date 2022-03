Coordinadora de hogar, denunciada por homicidio

sábado 26 de marzo de 2022 | 6:05hs.

La ex directora del Rincón de Luz de Virasoro, Sonia Prystupczuk, sumó una grave acusación en su contra en medio de las causas judiciales que investigan vejaciones allí y en el hogar María de Nazaret. El hermano de Claudio Florez (14), quien falleció en la institución a causa de un suicidio, la denunció por homicidio culposo.

Según pudo saber El Territorio, el pedido se formalizó a la fiscalía interviniente mediante Eduardo Echetgaray Centeno, quien patrocina a David Florez en el marco de la investigación por la muerte del menor, que por el momento se halla bajo la carátula “supuesta muerte dudosa”.

Asimismo, se solicitó la inmediata detención de la acusada y el posterior dictado de la prisión preventiva a los “efectos de prevenir el peligro de fuga y/o el entorpecimiento de la investigación”.

“Queremos que se investigue qué pasó. Hay muchas cosas que generar dudas y la Justicia llegó tarde. Se habla de suicidio, pero queremos saber qué pasó, que la Justicia investigue y confirme”, declaró a los medio locales Echetgaray Centeno.

Esta denuncia se suma a los más de 30 testimonios que ya se presentaron en la Unidad Fiscal de la 5° de Virasoro, a cargo del fiscal Julio Cazarre y la jueza Silvia Benítez para relatar las atrocidades que vivieron los niños durante décadas e, incluso, poner en duda el supuesto suicidio de Florez.

Al respecto, se citaron testimonios y pruebas recolectadas en el marco de esa investigación, en la que se busca establecer si Prystupczuk incurrió en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en su rol de encargada de los hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes.

“Todas estas pruebas forman un indicio claro que la muerte de mi hermano se pudo haber evitado si Sonia hubiera actuado con la debida prudencia que su cargo ameritaba”, reclamó el denunciante, quien también solicitó ser querellante particular en el proceso.

“Mi hermano en vida era deportista, le gustaba el rugby, jugaba al fútbol, había pedido que le consigan una changa para ganarse su plata y es por ello que el día 23/2 debía presentarse a una entrevista de trabajo en un lavadero. Tenía novia, planes y proyectos, por la noche hacíamos video-llamadas para hacer música juntos”, describió sobre el joven fallecido.

Señaló que la última comunicación con él fue el 21 de febrero en horas de la tarde, pero que entonces los encargados le sacaron el celular. Finalmente el día siguiente le información que el joven había fallecido. “Aparentemente apareció ahorcado en el hogar de niños María de Nazaret cuya directora era Sonia Prystupczuk”, remarcó.

Y argumentó: “Él no quería hablar mucho de lo que sucedía en el hogar, sólo me manifestaba que estaba ‘apichado’ por el trato que recibía, pero nunca me imaginé el trágico desenlace. Como es de público conocimiento en dicho hogar ocurrieron innumerables hechos de maltratos y violencia que hablan claramente de la violación del deber de cuidado de la aquí imputada”.

Al respecto, pidió que se incorporen como prueba los elementos (sobre todo testimonios) del otro expediente a la causa. Resaltó que una joven identificada como Alejandra manifestó que en varias oportunidades intentó suicidarse dentro del establecimiento pero “sin que Sonia cumpliera con el deber de cuidado necesario e hiciera algo para evitarlo”.

“Mientras Sonia fue directora, a los hogares de menores que estaban a su cargo, se le podrían calificar como hogares del terror o de muerte”, acusó el denunciante.

“Es evidente lo que pasaba en los hogares y cómo fueron tapados tantos hechos aberrantes con falsos informes realizados tanto por la asistente social como por los psicólogos y profesionales que, priorizando un puesto, ‘se olvidaron’ de los niños”, aseguró Patricia Ramos, madrina solidaria de Claudio Florez.

La otra causa

En el marco de la investigación principal sobre lo ocurrido en los hogares, durante la jornada del miércoles dos nuevas víctimas de abusos y agresiones cometidos en los hogares Rincón de Luz y María de Nazaret se presentaron ante la Justicia para dar su testimonio y contar la cruda realidad que vivieron en su estadía allí.

Romina (21), quien padece retraso madurativo, detalló sobre la cantidad de veces que ella fue abusada por diferentes cuidadores. Esta situación se dio de manera sucesiva durante años, según dejó ver en su relato.

Además reveló que recibía golpizas sistemáticamente durante su estadía dentro del hogar. Al ser consultada si alguna vez pidió ayuda, dijo: “Nadie nos creía, Sonia decía que mentíamos”. La joven vivió 15 años en dicha institución que depende del gobierno provincial.



“No volverá a ningún hogar”

El mi­nistro de Desarrollo Social de Corrientes, Adán Gaya manifestó: “Estamos pre­sentes para colaborar en todo lo que se pueda”, y aclaró que “nunca recibi­mos un informe de alerta a pesar de las denuncias que ya se habían hecho el año pasado”.

Sostu­vo que “la primera decisión fue separar del cargo a la coordinadora, que tiene prohibido ingresar al lu­gar”, haciendo referencia a Sonia Pristupczuk. En este sentido, Gaya asegu­ró que “aunque sea declara­da inocente por la Justicia, esa persona no volverá a su cargo, ni ahí ni en ningún otro hogar”.

En tanto que desde la cartera de Desarrollo Social expresaron también que el desafío es lograr una ma­yor celeridad en los proce­sos de adopción para evitar las situaciones de extensa institucionalización de los menores.