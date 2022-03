Aires cariocas que definieron una era dorada

sábado 26 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Con un público inmerso en la magia de las cuerdas de Toquinho, paralizado de encanto ante la excelsa voz de Camilla Faustino, el auditorio Montoya completo vibró intensamente a la par de la eterna bossa nova.

Atravesado por su experiencia con Vinicius de Moraes, el poeta apareció en toda anécdota del músico que por primera vez tocó Tierra Colorada. Cada canción fue una excusa para retratar esos locos años 70 donde juntos recorrieron infinidad de escenarios en tiempos cambiantes. Con una simpleza de marca registrada en voz y guitarra el oriundo de San Pablo ingresó a la par de Samba de Orly.

‘‘Yo era muy chico y empezaba la bossa nova. Me gustaría recordar las primeras sensaciones de cambio de música’’, alegó Toquinho entonando Corcovado de João Gilberto en un enganche con Garota de Ipanema (Tom Jobim) como primeros argumentos emotivos.

Celebrando el reencuentro con las tablas y la gente, el brasileño de 75 años remarcó cómo sobrevivió al aislamiento. ‘‘Estudio todos los días, ese es el gran desafío’’ refirió sobre una de las acciones que predominó en su ‘reclusión forzada’ de pandemia.

Como ícono de la coincidencia bajo todo pronóstico iluminó: Lá fora está chovendo/ Mas assim mesmo eu vou correndo/ Só pra ver o meu amor... en la joven creación Que Maravilha de Roberto Carlos.

Totalmente absortos en la música, los presentes realmente se sumergieron en el mar de la bossa con pasión. Como uno de los exponentes de toda esta imponente movida que exportó la música brasileña al mundo, testigo de una época donde reinaba la guerra y había que aferrarse a la esperanza, Toquinho impuso un respeto palpable en el silencio de cada interpretación.

Las ovaciones explotaron tras cada tema y un final con aplausos de pie dio la pauta de que el concierto fue un disfrute pleno.

Hasta los fantasmas dijeron presente en el recuerdo noches porteñas, con Aníbal Troilo, Vinicius y Piazolla. Un prolífico instrumental de El día que me quieras (Carlos Gardel) fue su fiel reflejo.

En tanto, el aire de concierto académico se codeaba con la comicidad brasileña en historias casi siempre refereridas a Vinicius y sus amigos, con un tinte retro, de hombres de la noche y chistes que ya parecían fuera de libro.

Un clásico como Tarde em Itapoã fue el motivo por el que un joven Toquinho se supo ganar la confianza de Vinicius y por eso no faltó en el repertorio.

De esa manera, entre relato y música, sonaron los estandartes del género carioca que marcó un antes y un después en la música del mundo, durante una hora y media.

El homenaje esa era quedó impreso en las tonalidades de Tom Jobim, De Moraes e incluso Baden Powell a quien honró por simplificar la bossa con folclores bahianos y música africana en Berimbau y Canto de Ossanha.

La pieza Se Todos Fossem Iguais A Você (Jobim) fue el puntapié que elevó la calidad sonora y deleitó a todos con el ingreso de la exquisita e impoluta voz de Faustino.

A pesar de que cada copla tocó alguna fibra sensible en el ferviente público, el coro no fue la regla, sino la atenta apreciación. Sin dudas el talento de Faustino fue un plus que estremeció a todos. En especial en la cuasi exégesis de Gracias a la vida (Violeta Parra).

A fuerza de talento y gracia, sin el peso de la historia sobre sus hombros, Camilla se llevó sin dudas la ovación genuina por tal escalofriante performance cada vez que pisó el escenario.

O velho e a flor (Vinicius de Moraes), Eu sei que vou te amar (Jobim), Samba para Vinicius (Chico Buarque y Toquinho), A tonga da mironga do kabuletê (Vinicius y Toquinho) el himno para sutilmente mandar a todos a la m... y otras más, tiñeron de añoranza un repleto auditorio.

“Esta es una canción que fue el nacimiento de toda una generación. Fue una transformación en la música brasileña’’, entendió el músico al citar a Caetano Veloso como el que definió que la bossa con tan poco cambió tanto.

‘‘La bossa nova es una atmósfera, un tango puede ser una bossa nova si se toca con la atmósfera de bossa...’’, sumó inclusivo en la introdución de Basta De Nostalgia -Chega de saudade- (Vinicius, Jobim) ese emblema donde se identifica la samba como antepasado al punto de querer tirar unos pasitos.

Anticipando la despedida, retumbaron vitoreados los acordes de Aquarela con los que el artista aprovechó para agradecer a técnicos, organizadores y público.

Finalmente A felicidade fue el bis que cerró y definió el sentimiento de los presentes, en una noche de juventud eterna.