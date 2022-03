Rusia dice que se centrará en la “liberación del Donbás”

sábado 26 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El alto mando del Ejército de Rusia dio por terminada ayer la primera etapa de la denominada “operación militar especial” lanzada en Ucrania el 24 de febrero.

“En general, las principales misiones de la primera etapa de la operación han sido cumplidas”, afirmó en una conferencia de prensa el jefe adjunto del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, coronel general Serguéi Rudskói.

Explicó que el potencial combativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania “se ha reducido considerablemente”, lo que permite -subrayó- “concentrar los esfuerzos en la consecución del objetivo principal: la liberación del Donbás”.

Rudskói indicó que durante ocho años en la zona de la llamada operación de las fuerzas conjuntas ucranianas en el Donbás estas prepararon una sólida línea de defensa escalonada, con fortificaciones de hormigón.

Añadió que para minimizar la bajas de Rusia y de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk las acciones ofensivas son precedidas con potente fuego contra las fortificaciones del adversario y sus reservas.

Rusia cifra en 1.351 sus bajas

El Estado Mayor del Ejército ruso admitió ayer la muerte de 1.351 militares en la “operación militar especial” que inició hace un mes en Ucrania.

La nueva cifra es casi tres veces mayor a la que ofreció el Ministerio de Defensa el pasado 2 de marzo, que ascendía a 498 caídos en combate.

Mientras, los muertos en el bando ucraniano superan los 14.000, según dijo el jefe de Operaciones del Estado Mayor ruso, Serguéi Rudskói. “Durante el mes de acciones militares, sus bajas (entre muertos y heridos) superan las 30.000 personas”, agregó.

Las negociaciones no avanzan

A más de un mes del inicio d ela invasión, las negociaciones entre Rusia y Ucrania no avanzan en las cuestiones principales, lamentó el negociador principal de Moscú, Vladimir Medinski, subrayando que sí había un acercamiento en otros temas menos importantes.

Medinski insistió en la firma de un “tratado” que tome en cuenta las exigencias de neutralidad, desmilitarización y “desnazificación” de Ucrania y reconozca la soberanía rusa en Crimea y la independencia de las dos “repúblicas” separatistas prorrusas del Donbás.

Según Medinski, Ucrania está más preocupada por “obtener garantías en materia de seguridad por parte de terceras potencias” en caso de que “no logre formar parte de la Otan”. El negociador agregó que los ucranianos “no tienen prisa porque creen que el tiempo corre a su favor”, informaron.



Biden visitó a sus soldados en Polonia

El presidente estadounidense, Joe Biden, visitó ayer a los soldados estadounidenses desplegados cerca de la frontera polaca con Ucrania, a los que definió como “la mejor fuerza de combate de la historia del mundo”. Biden se sentó a almorzar pizza con algunos miembros de la 82 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de EE.UU., desplazados a Polonia para reforzar el flanco oriental de la Otan tras la invasión rusa de Ucrania. “Estoy aquí en Polonia para ver de primera mano la crisis humanitaria y, francamente, parte de mi decepción es que no puedo verla de primera mano como lo he hecho en otros lugares. No me dejan”,

dijo Biden, que aterrizó en Rzeszow, Polonia, a 80 kilómetros de la frontera con Ucrania.