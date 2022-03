Con el esperado regreso de Messi, Argentina enfrentará a Venezuela a partir de las 20.30

viernes 25 de marzo de 2022 | 15:53hs.

La Selección Argentina con Lionel Messi a la cabeza jugará esta noche, desde las 20.30, ante Venezuela, con arbitraje del peruano Kevin Ortega y transmisión en directo de la TV Pública y TyC Sports.

El choque será en la Bombonera y corresponde al último partido de las Eliminatorias Sudamericanas en el país antes de la Copa del Mundo de Qatar, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Le quedará un juego más, en condición de visitante frente a Ecuador -ya clasificado- el martes, pero el cruce de hoy será únicamente por los puntos y para despedirse del efusivo público local.

El equipo que capitanea el supercrack rosarino y dirige Lionel Scaloni ya tiene garantizada su concurrencia al Mundial y una posición como cabeza de serie para el sorteo del próximo viernes 1º de abril en Doha, la capital qatarí. Venezuela, por su parte, ocupa el último lugar en la tabla de la competencia y no tiene chances de llegar al Mundial.

En la extensa conferencia que dio en el complejo de Ezeiza, el técnico de la Selección Argentina no confirmó el equipo. Pero dio algunas pautas de la formación que iniciará el juego en la cancha de Boca: Lionel Messi será titular, Franco Armani, el arquero en reemplazo del suspendido Dibu Martínez, y es posible que Alexis Mac Allister arranque como volante por la izquierda.

Con cinco titulares menos por las suspensiones del arquero Martínez, el defensor Cristian Romero y el mediocampista Giovani Lo Celso (sancionados por la FIFA), el contagio de Covid-19 que sufrió el goleador Lautaro Martínez y la lesión del lateral izquierdo Marcos Acuña, bien podría afirmarse que la Selección llegará disminuida al enfrentamiento contra los venezolanos que dirige Jose Pekerman. Pero una lectura del probable equipo lo desmiente. Mucho más luego de que quedara ratificada la presencia de Messi, quien estuvo en duda por un estado gripal que no le permitió jugar para el París Saint-Germain en la última fecha de la Ligue1 francesa.

Desde su última derrota en las semifinales de la Copa América 2019, la "Albiceleste" encadenó 29 encuentros sin derrotas y cortó una sequía de 28 años sin títulos cuando se impuso sobre Brasil (1-0) en Maracaná de Río de Janeiro en una nueva edición del torneo de selecciones sudamericanas. Si no pierden con Venezuela ni Ecuador, llegará a un invicto de 31 partidos oficiales, que fue la marca lograda por la Selección del Coco Basile, sin considerar dos encuentros no reconocidos por la FIFA (una victoria 2-0 sobre Resto de América, el 25 de septiembre de 1991 y otro triunfo en un partido a beneficio sobre Resto del Mundo 3-0, el 29 de octubre de ese mismo año).

Venezuela, en tanto, como se dijo, ocupa el último puesto en las Eliminatorias con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y 12 derrotas. Pekerman, prócer del fútbol argentino por la conquista de tres Mundial Sub 20 (1995, 1997 y 2001), lleva dos partidos con la "Vinotinto" (4-1 vs. Bolivia y 1-4 vs. Uruguay). Su trabajo apunta directamente a las próximas competencias que tendrán los venezolanos.

En partidos de clasificación mundialista, la Argentina se enfrentó 15 veces al seleccionado venezolano con un balance de 12 triunfos, dos empates y un derrota.

Probables formaciones

Argentina: Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Joaquín Correa o Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.



Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor y Miguel Navarro; José Martínez y Yangel Herrera; Darwin Machís, Rómulo Otero y Jefferson Savarino; Salomón Rondón. DT: José Pekerman.