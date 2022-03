Las Ferias Francas se preparan para las ventas en esta Semana Santa

viernes 25 de marzo de 2022 | 12:30hs.

La sequía ha afectado a todos los productores de la provincia de Misiones en menor y mayor medida pero todos se encuentran preparados para las ventas en esta Semana Santa.

Choclo, huevos, harina y quesos son los productos que más se venden pero también, los más afectados por las escasas precipitaciones.

José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y explicó: “El agua aumentó e hizo que se cargaran los reservorios, así que de acá para adelante hay que empezar a sembrar, a plantar, a empezar de nuevo, de cero”.

“Lo que es verdura no es largo el periodo de de producción como la lechuga, la rúcula, la acelga pero lo que es maíz y zapallo lleva lleva su tiempo pero ya no es temporada tampoco de hacer en este momento porque dentro de poco se viene el frío, las heladas y no va a alcanzar el tiempo para que dé fruto”, apuntó.

Sobre la producción existente remarcó que hay productores con algo de maíz para la venta, “hay productores que van a tener algo de choclo, la zona de Panambi, esa zona siempre están trayendo y ojalá que sigan y que se le dé también esta oportunidad de poder vender en esta Semana Santa”.

“Todo está caro, el huevo es carísimo, todo debido al precio de los alimentos balanceados que consumen las gallinas, la leche, el forraje, quedaron sin pastura los animales y bueno ahora va a empezar de vuelta a normalizarse de a poco”, detalló.

Además acentuó que para los clientes de la feria hay productores que se dedican a la producción de huevos, “siempre están trayendo huevos de buena calidad, la mayoría están instalados en la zona de Gobernador Roca y traen. Lo que pasa es que ha subido tanto el alimento que hubo momentos que estaban con ganas de abandonar la producción de huevos por el precio, porque el alimento subió mucho más que el huevo. Ahora la docena está entre 300 y 350 pesos y el choclo está entre 350-400 pesos la docena”.

“La bolsa de harina también ha aumentado, los ingredientes e insumos que lleva hacer los panificados y no se puede aumentar tanto el producto porque la gente no compra, están en una situación bastante complicada, están haciendo menos, tratando de mantenerse con algo, ojalá esto cambie pronto y mejore todo”, cerró.