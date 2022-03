Lluvias causaron inundación de casas y anegamiento de calles en municipios

viernes 25 de marzo de 2022 | 1:00hs.

En la Zona Paraná Medio de Misiones se registraron desbordes de arroyos, familias asistidas y hasta el cierre preventivo de un predio turístico, por lo que se trabajó arduamente para asistir a las personas afectadas y poner nuevamente en condiciones en los sectores afectados.

En la ciudad de Jardín América, familias de los barrios Prosol y Capilla II debieron ser asistidas por la Policía de Misiones, ya que por las abundantes lluvias, creció el caudal del arroyo Capilla, causó inundaciones y el agua llegó a ingresar a viviendas.

Fuentes policiales confirmaron a El Territorio que evacuaron a familias, entre cuyos integrantes habían menores de edad. A ellos se los llevó a un lugar seguro hasta que pasó la tormenta y pudieron retornar a sus respectivos hogares.

En la localidad de Ruiz de Montoya desbordó el arroyo Tucanguá. Además, en otro sector del municipio se debió interrumpir el tránsito por la subida del arroyo Sororó, sobre la ruta provincial 223 hasta la arteria provincial 7. En dicho tramo, maquinaria trabajó en la reparación de una alcantarilla transversal que se vio afectada. La mencionada vertiente se ubica a 400 metros de la zona urbana.

En cuanto al arroyo Cuñá Pirú, personal municipal detalló que en momentos de lluvias intensas, sube repentinamente el nivel del cauce y se desborda, pero luego tiene un descenso rápido.

En tanto, en Capioví, autoridades municipales decidieron por precación el cierre preventivo de las instalaciones del Salto Capioví debido a las fuertes tormentas que se registraron, aunque en el mencionado sector turístico no hubo caídas de árboles, postes de tendido eléctrico o bien otras incidencias. Aunque no se registraron daños materiales, el arroyo Capioví sí tuvo una importante crecida, llegó a desbordar en un sector de la calle Costanera, que se encuentra en la parte trasera de la Municipalidad local, y el caudal llegó a cercanías del corralón municipal. A pesar de ello, no se produjeron mayores consecuencias y ni se necesitaron evacuaciones.

En referencia a la cantidad de lluvia que cayó en los últimos días, personal de la Cooperativa de Agua de Capioví expresó que el martes llovieron 58 milímetros, el miércoles 38 milímetros y ayer, hasta media tarde, 135 milímetros, lo que totalizó 231 milímetros en tres días. En Ruiz de Montoya, desde la Cooperativa de Agua detallaron que fueron 70, 40 y 130 milímetros, respectivamente (240 en total).

Por su parte, en Santa Rita, el puente provisorio sobre el arroyo Pindaytí, en la traza de la ruta costera 2, quedó bajo agua y fue inhabilitado al tránsito.

Salto Capioví y Parque Moconá, cerrados

El Salto Municipal Saltos de Capioví cerró sus puertas momentáneamente al público debido a las fuertes tormentas que se registraron en el municipio de Capioví. Además, desde la localidad, personal municipal comentó que por las fuertes lluvias creció notoriamente el arroyo Capioví, lo cual desbordó en un sector de la calle Costanera y por tal motivo el caudal llegó a cercanías del corralón municipal. Asimismo, debido a las fuertes precipitaciones, en San Pedro y el municipio de El Soberbio creció el arroyo Yaboty, lo que impide el libre tránsito por el viaducto, de manera que también quedó fuera de servicio el acceso al Parque Saltos del Moconá.