Le daban una semana de vida, pero pudo volver a nadar

viernes 25 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Agustina Ávila tenía 19 años cuando un llamado cambió su vida para siempre. Su hermano Rodrigo, amigo y confidente de sus secretos y aventuras, había fallecido tras sufrir un accidente de tránsito en una ruta de Córdoba.

Un año más tarde, aún con el dolor en carne viva, acostada en la camilla de una guardia de hospital recibió otro mazazo inesperado: “Me diagnosticaron cáncer”. La historia de la joven de 23 años, de Córdoba capital, se hizo viral luego de que compartiera en su cuenta de Twitter una imagen suya, en su provincia, tras obtener el primer puesto en el circuito de aguas abiertas.

“Es increíble que el año pasado me daban una semana de vida, hacía una cuadra y me desmayaba por la anemia. Vivía internada con transfusiones de sangre, etcétera. Hoy estoy compitiendo en aguas abiertas y pudiendo entrenar todos los días. A veces doble turno por día. Agus 1, cáncer 0”, escribió la cordobesa nacida en 1999.

“¿Qué planes tengo para el futuro? Vivir. Hoy no estudio ni trabajo porque aún sigo con secuelas. Estoy haciendo equitación a la mañana y a la noche natación. Sí más adelante me gustaría trabajar para poder ahorrar e irme a vivir afuera. Me gustaría viajar, juntar experiencias, descubrir Colombia, Costa Rica, México y Panamá”, concluyó.