Por el 24 de marzo, hubo actos y movilizaciones en Posadas

viernes 25 de marzo de 2022 | 6:04hs.

En Misiones se realizaron ayer varios actos, movilizaciones y jornadas de reflexión, en el marco del Día de la Memoria. Allí, referentes del arco político y militantes por los derechos humanos insistieron en tres conceptos fundamentales: memoria, verdad y justicia, a 46 años del último golpe de Estado.

En este sentido, en Posadas se realizó un acto ayer en la Escuela de la Innovación, que estuvo encabezado por el intendente Leonardo ‘Lalo’ Stelatto y la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre. Además, estuvieron presentes ex presos políticos y familiares de desaparecidos.

“Este país ha vivido épocas oscuras, en las que muchos compañeros se han sacrificado y hay un lugar en la mesa vacía, esperando por un padre, madre, hijo, un nieto que aún no sabe su identidad. Entonces, es un día en que se conjuga la emoción de lo que fue nuestro país y la historia común que tenemos que repensar y mantener vivo el recuerdo de los compañeros, no solamente de los que quedaron en el camino, sino de los sobrevivientes que día a día no claudican en llevar en alto la bandera de la libertad, por una patria soberana, justa y solidaria”, manifestó Aguirre.

Memoria, verdad y justicia

Por su parte, Francisco ‘Pancho’ Perié, militante por los derechos humanos presente en el acto que se encabezó en Posadas, señaló a El Territorio que “un 24 de marzo no lo puedo olvidar, porque fue el comienzo de una de las tragedias más terribles que vivió el país, que comenzó con el golpe militar para instalar un modelo de política de privilegio de un sector sobre la base del miedo, el terrorismo y la represión. Para eso, no tenía que haber opiniones diferenciadas, no tenía que haber gremios y se dejaron sin efecto las organizaciones para instalar un modelo represivo y para defender a la oligarquía que endeudó al país para que, en el futuro, las generaciones a futuro, sigan pagando los intereses internacionales”, expresó.

Con el retorno de la democracia en 1983, “desde ese entonces no dejamos de luchar para que esta fecha no se olvide, para recuperar a los nietos de desaparecidos y que quede en la memoria colectiva la importancia de lo que fue tanto nuestra lucha por la democracia como también por los objetivos de una patria justa, libre y soberana”, agregó.

Apeló a la memoria de los 30.000 desaparecidos y señaló que en esos años cruentos hubo 10.000 presos y torturados y que las organizaciones sociales quedaron relegadas. “Pero nos fuimos organizando por el camino de la democracia que se logró en el 83, año en el que recuperamos la libertad, y desde ese entonces no dejamos de luchar para que esta fecha no se olvide, para recuperar a los nietos de desaparecidos y que quede en la memoria colectiva la importancia de lo que fue tanto nuestra lucha por la democracia como también por los objetivos de una patria justa, libre y soberana que teníamos los militantes”, agregó.

Otra de las presentes en el acto fue Mari Acuña, militante y ex presa política. Visiblemente emocionada, planteó que “es un día emotivo porque el ejercicio de la memoria es permanente, pero un 24 de marzo del 1976 la Argentina amaneció con un manto negro de terror, en el que las fuerzas armadas tomaron por la fuerza el poder”.

“Fue un plan sistemático de exterminio, que vino a romper el tejido social en virtud, con políticas de masacre y de ataque. Se robaron el poder en ese entonces”, acotó.

Insistió en un concepto clave: Nunca Más. “Nunca más dictaduras y avasallamiento de derechos”.

Por otra parte, en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes hubo ayer una jornada de reflexión por la memoria, la verdad y la justicia. El evento estuvo encabezado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicepresidente primero de la Legislatura, Hugo Passalacqua. También participó el ex diputado y ex detenido político Héctor Escobar.

Allí se entregaron reconocimientos a ex presos políticos y militantes, como María Elvira Baldi, Ramón Soria Vieta y a Marisa Omegna.

“Fue un día de una dureza inimaginable, tan duro, tan oscuro, tan triste, que merece tener memoria”, prosiguió. “Porque la salud y la democracia son dos cosas que se las aprecia cuando se las pierde”, señaló el legislador provincial.

“No hubo un golpe de Estado, hubo un golpe al Estado, no solamente a las instituciones; y los golpes al Estado que ha sufrido nuestro país siempre fueron para demoler esas instituciones que hacen feliz a la gente y para retrotraernos a un modelo conservador”, consideró Passalacqua.

Escobar, en tanto, instó a “revalorizar los liderazgos de los gobiernos, como lo que ha sucedido en la provincia cuando se inició un proceso de reivindicación”. Al mismo tiempo, destacó el rol del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, “que convocó a una gran cantidad de sobrevivientes para integrar un espacio institucional, por la voluntad política de Carlos Rovira, de entender los derechos humanos como una política de Estado”.

En tanto, durante la tarde se realizó una concentración en avenida Mitre y Buenos Aires, de Posadas. Allí, varias organizaciones sociales se movilizaron por las calles céntricas bajo la premisa “Son 30.000”.

En la recorrida se visibilizaron carteles recordando a los desaparecidos en la tierra colorada. En total había 71 nombres.

La movilización avanzó por los sitios que oficiaron de centros clandestinos de detención. Fueron hacia la actual Jefatura de Policía, a la sede de la Policía Federal y a las intersecciones de las calles Entre Ríos y Ayacucho y Sarmiento y Junín. En cada posta se leyeron relatos de las torturas que vivieron quienes sobrevivieron a la dictadura.

El recorrido concluyó en la plaza 9 de Julio.

