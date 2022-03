fuertes críticas al negacionismo en el 46 aniversario del 24-M

viernes 25 de marzo de 2022 | 6:06hs.

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer el acto por el Día de la Memora por la Verdad y la Justicia, que se realizó en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, ubicado dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

Allí, el mandatario nacional se refirió a la fecha y afirmó que “cada 24 de marzo, que es un día emblemático para nosotros, la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió. Sobre eso no tenemos diferencias ni distancias. Algunos son más progresistas, otros más peronistas y otros de otro color, pero todos sabemos que hubo una dictadura que persiguió, mató, asesinó, condenó al exilio, hizo desaparecer y postergó a la Argentina como nunca lo hizo otro gobierno”.

“El 24 de marzo es el Día de la Memoria e irónicamente es el día en que más unidos estamos porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia. Que de una vez por todas sepamos todo lo que ocurrió y que se hable sin medias tintas”, pidió Fernández.

En ese marco, el presidente sostuvo que “la búsqueda de justicia es un imperativo moral”, y también agradeció a las Madres de Plaza de Mayo por la lucha que dieron contra la impunidad.

En su mensaje, calificó a los militares de la dictadura como “inmorales que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 e hicieron desaparecer de la faz de la tierra a 30 mil argentinos, mataron, encarcelaron y enviaron al exilio a miles y eso nunca debemos olvidarlo”.

En ese marco del discurso, el presidente se mostró más enérgico y lanzó: “Todavía algunos negacionistas dicen que eso no pasó. Que esos hechos no existieron o no fue tan así. Que no fueron 30 mil. Eso debería darles vergüenza. La Justicia ya lo comprobó”, y remató: “Asco me dan”.

En relación al procesamiento de los crímenes de la dictadura, el mandatario consideró que “en Argentina se hizo justicia y se juzgó a los genocidas y muchos murieron en la cárcel como correspondía”

El presidente encabezó el acto en el cual se anunció la reparación de los legajos de ocho trabajadores y científicos del Conicet detenidos desaparecidos durante los años del terrorismo de Estado.

Del evento participaron el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; la titular del Conicet, Ana Franchi; Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; y Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. También, parte del gabinete nacional.

Sobre este punto, Taty Almeida manifestó que “todo es memoria y es tan necesaria porque más de una vez y, especialmente, por el que el gobierno de Mauricio Macri quiso borrar la memoria y no lo lograron. Jamás se imaginó la resistencia que iban a tener”.

Por su parte, Boitano sostuvo que “hoy nuestra consigna es reafirmar la lucha por nuestra soberanía en la que entran muchas cosas. Memoria para los 30.000 y miles de presos políticos y miles de asesinados por la dictadura. Justicia para todos y todas”.

Y a través de un video, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, saludó a los científicos y expresó que “en esta fecha nefasta es necesario no olvidar. Debemos recordar porque la memoria, la verdad y la justicia no son palabras sino es el pensamiento de los argentinos”.

Movilización a Plaza de Mayo

Una de las postales que marcó la jornada fue el regreso de las movilizaciones desde la ex Esma hasta Plaza de Mayo para conmemorar la fecha. Significó el regreso de tal actividad, que quedó suspendida por dos años en el marco de la pandemia por el coronavirus.

En este sentido, militantes de La Cámpora y espacios afines se concentraron en la ex Esma donde funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en el barrio porteño de Núñez, y caminaron hasta la Plaza de Mayo.

Por su parte, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo se concentraron en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, en Buenos Aires, y se dirigieron hasta la plaza, donde se montó un escenario.

Además, participaron diferentes organizaciones sociales y políticas, con diferentes consignas, con pancartas de “la deuda es con el pueblo” y pidiendo por “memoria, verdad y justicia”.

