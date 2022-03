Nueva función de Antígona, mañana en la Sala Mandové

viernes 25 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Mañana a las 22 saldrá a escena la obra ‘Antígona’, en la Sala Mandové, calle Beethoven 1762.

Antígona cuenta con la dirección de Buki Rosa y las actuaciones de Alejandra Gallardo, Mariano Sarquis, Julieta Novau, Mario Roa y Leandro Díaz.

Se trata de la obra clásica de Sófocles (441 a.c) en la reversión del poeta peruano José Watanabe y en su versión posadeña, se estrenó recientemente y continuará en cartel los sábados de marzo y abril.

El director Buki Rosa ha recurrido a la utilización de espejos como principal elemento escenográfico a fin de multiplicar las imágenes de los protagonistas en escena.

“A mi modo de ver, Antígona representa a ese pueblo que protesta, se rebela ante la tiranía. Ismene, en tanto, es la cobarde, representa a la sociedad más cobarde, es la clase social que no se anima a rebelarse. Ahora, si se arrepiente o no, no sé, hay que ver la obra’’, indicó el artista invitando al público a dar el debate final mientras se ve reflejado en las distintas facetas de los míticos personajes.