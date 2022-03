Pilotos cruzan a Macri por la privatización de Aerolíneas

viernes 25 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), Pablo Biró, salió al cruce de Mauricio Macri, luego de que el ex presidente se pronunciara a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Biró, que integra también la cúpula de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) como responsable de la secretaría de Interior, aseveró que “Macri no tiene vergüenza ya que no tiene ningún prestigio para sostener”.

El ex jefe de Estado había dicho que si la aerolínea de bandera no es viable “hay que privatizarla, sin ninguna duda”, en declaraciones periodísticas.

La respuesta de Biró ratifica una postura que el sindicalista asumió desde 2015, durante la pulseada electoral que determinó la victoria de Cambiemos por sobre el Frente de la Victoria con Daniel Scioli como candidato a presidente.

En aquella ocasión el titular de Apla vaticinó que la política de cielos abiertos que proponía el macrismo detonaría el patrimonio de la Nación en los servicios aeronáuticos.

Ayer, en declaraciones a la radio AM 750, Biró sostuvo que los dichos del ex presidente “sólo explicitan el pedido de sus amigos para privatizar Aerolíneas y otras compañías estatales como también para generar odio hacia las empresas del Estado”.