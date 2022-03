Romina ricci, de novia: “me enamoré”

viernes 25 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Tras los rumores de romance con el humorista Martín Bossi, Romina Ricci se mostró públicamente con su nueva pareja Tomás Gabrich con quien sale hace varios meses. Los flamantes novios se conocieron por amigos en común y se dejaron ver cenando enamorados en un coqueto restaurante de Buenos Aires.

La actriz habló por primera vez de su noviazgo y reveló cómo conocio a su actual pareja, quien no forma parte de los medios. “Estoy de novia... Hace poco, un par de meses”, confirmó en diálogo con Cortá por Lozano y siguió: “La vida me sorprendió. No estaba en mis planes. Hay que dejar también, ¿no? Venía de estar un tiempo bastante sola y sucedió. Me enamoré, es un amor”.