Pamela David sobre su esposo Daniel Vila: “Nos admiramos”

Pamela David (43) habló sobre su matrimonio con Daniel Vila (68), una historia de amor que ya lleva 12 años y se sigue consolidando en base a “al amor, admiración y respeto mutuo”, confió la conductora en una entrevista con la revista Gente.

La conductora admite que su marido, y padre de su hija Lola, hizo “muchas locuras” para enamorarla. Pamela y Daniel Vila se casaron en 2016 con una gran ceremonia luego de cinco años de noviazgo.

Consultada sobre los orígenes de su relación con el actual presidente del Grupo América, la conductora resaltó que las largas charlas en distintos eventos donde coincidían fue lo que llevó a iniciar el vínculo, aunque aclaró que “no me interesaba como hombre, sino como persona”.

“Me lo encontraba en eventos, y me quedaba horas y horas hablando con él. En el medio ya se empezaban a decir cosas, mentiras que no eran ciertas. ¿Para qué voy a salir a desmentir algo que no pasó? ¡Ni loca! Si no pasaba nada. A mí me entretenía hablar con él, así que no me importaba que hablaran y dijeran lo que quieran”, explicó Pamela al recordar los rumores que corrían por aquella época.

De todos modos, hizo hincapié en el hecho de que primero debieron terminar sus relaciones anteriores para comenzar a salir como novios: “Era complicado porque estaba casada -él también-. Pero los dos estábamos separándonos, porque es la única forma de conocer a una persona”.

Él fue muy perseverante, no le voy a quitar mérito. Al principio creía que se trataba de un touch and go. Para nosotros es importante Montevideo, Uruguay porque fue donde empezó todo. En esa época conducía un programa de entretenimiento, que se llamaba ‘Canta y gana’. Él viajó y se puso en la fila de los participantes. Yo pensaba ‘si lo llega a ver una cámara de Argentina, sentado en uno de los pulsadores’... Hacía locuras -muchas locuras-, fue perseverante y acá estamos. Doce años, un montón”, dice sin poder creer lo rápido que pasó el tiempo.

Pamela, que además de Lola también es madre de Felipe, de su matrimonio anterior, repasó su historia de amor y su vida familiar: “Regamos mucho nuestro amor, nuestra pareja. Los chicos se van a dormir temprano y nosotros de sobremesa seguimos charlando. Esa charla que me pasaba en los eventos me sigue pasando. Me importa mucho su opinión. Después se enoja porque me dice ‘¿para qué preguntas si después haces lo contrario?’, pero me importa su opinión de verdad. Somos muy compañeros, nos admiramos. Me acompaña y me deja decidir, que para mí es clave. A veces hay que tomar decisiones de a dos, pero los dos somos alfa y no es fácil. Tenemos personalidad y a los dos nos gusta tomar decisiones. Cuando no coincidimos, nos ponemos de acuerdo. Pero cuesta hasta que lo logramos”.

Y siguió: “Fue muy importante en un comienzo y hoy sigue siendo muy importante la piel -lo sexual-. Pero, para mí, admirar a una persona es un montón. Solo podría estar tanto tiempo en familia con una persona que admiro, sino es más fácil estar sola”.

Y sostuvo que lo que más admira en su esposo es que “es un padre increíble, eso me desarma”.

“Él tiene cinco hijas mujeres y se comporta increíble con todas. Es un padre presente que, al día de hoy, ayuda a sus hijos a estudiar y una dice: “Con las cosas que tiene en la cabeza”. Lola le pide para hacer unos bombones de chocolate y él se queda. No es que solo trabaja y está con el teléfono. El tiempo que está en casa es de calidad. Su paternidad me emociona-. No cualquiera es buen papá”, concluyó Pamela.