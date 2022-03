‘Plan A’, lo nuevo de Paulo Londra, revoluciona YouTube

viernes 25 de marzo de 2022 | 6:00hs.

El artista cordobés Paulo Londra, una de las estrellas de la música urbana en el mundo, está de regreso en la escena musical. En las últimas horas, Londra estrenó el single ‘Plan A’ junto a un video, y con este lanzamiento que ya es tendencia en las plataformas de música, el trapero le puso punto final a una larga espera de dos años sin actividad por un conflicto legal.

A través de todas sus plataformas digitales, el cantante presentó en la tarde del miércoles su esperado nuevo sencillo con el que le da comienzo formal a su relación con Warner Music Latina, la discográfica con la que firmó luego de ponerle punto final a la disputa con sus ex productores Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y Kristo (Cristian Salazar).

Escrita por Londra y producida por Federico Vindver y Hot Plug, ‘Plan A’ revela un costado musical nunca antes visto en su carrera, a partir de una incursión sobre una base de punk-rock que le aporta rabia y desahogo a una letra sobre el desencanto amoroso. En menos de 24 horas la canción sumó más de 18 millones de vistas solo en YouTube.