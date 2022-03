Siguen declarando víctimas de los hogares del horror en Virasoro: "Nadie nos creía", lamentó una joven

jueves 24 de marzo de 2022 | 16:53hs.

Durante la jornada de ayer dos nuevas víctimas de los abusos y agresiones cometidos en los hogares Rincón de Luz y María de Nazaret de la localidad correntina de Gobernador Virasoro, se presentaron ante la justicia para dar su testimonio; para contar la cruda realidad que vivieron por años durante su estadía en los sitios de resguardo para menores en riesgo.

Romina de 21 años, padece retraso madurativo, y contó sobre la cantidad de veces que ella fue abusada por diferentes cuidadores. Esta situación se dio de manera sucesiva durante años, según dejó ver en su relato; además de las fuertes golpizas que recibía sistemáticamente durante su estadía dentro del hogar. Al preguntársele si alguna vez pidió ayuda, dijo: "nadie nos creía. Sonia decía que mentíamos". La joven vivió 15 años en dicha institución que depende del gobierno provincial.

Durante ese tiempo también formaban parte del staff la asistente social María Eugenia Cohen, y la psicóloga de la Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) Clementina Steed. Ambas profesionales nunca emitieron informes, cuanto menos, irregular, tras sus visitas a los menores de los dos hogares.

Los niños no recuerdan sesiones individuales con las profesionales. Además decían que tenían miedo de hablar porque siempre ellas le contaban todo (lo que ellos pudieran llegar a decir) a Sonia, y eso les hacía recibir aún peores castigos.

Por su parte Claribel Flores, hermana de Claudio Flores (14), puso en duda el suicidio de su hermano. No cree que él tomara esa decisión, reclama se investigue.

A ellos los separaban (un hogar para niños y otro para niñas) y no le permitían visitar a Claudio ni a su hermanito menor, que aún permanece dentro del hogar. Además Claribel nombró a Ruth Flores, su hermana de 3 años a quién nunca más vieron. Desapareció dentro de la institución; dijo: "Una mañana me levanté y mi hermanita no estaba más. Yo preguntaba y no me decían nada de ella". La adolescente asegura que su mamá no la dio en adopción.

La trama se complica cada vez más, y en medio se advierte la falta de control y complicidad que hubo durante años en amboss hogares, la connivencia de varios sectores, incluido el político.

Pristupczuk tiene prohibido ingresar al lugar

El mi­nistro de Desarrollo Social de Corrientes, Adán Gaya manifestó: "Estamos pre­sentes para colaborar en todo lo que se pueda", y aclaró que "nunca recibi­mos un informe de alerta a pesar de las denuncias que ya se habían hecho el año pasado".

Sostu­vo que "la primera decisión fue separar del cargo a la coordinadora, que tiene prohibido ingresar al lu­gar", haciendo referencia a Sonia Pristupczuk. En este sentido, Gaya asegu­ró que "aunque sea declara­da inocente por la Justicia, esa persona no volverá a su cargo, ni ahí ni en ningún otro hogar", subrayó.

En tanto que desde la cartera de Desarrollo Social expresaron también que el desafío es lograr una ma­yor celeridad en los proce­sos de adopción para evitar las situaciones de extensa institucionalización de los menores.