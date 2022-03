Sin stock de autos 0 km en las concesionarias, aumenta la demanda de usados

jueves 24 de marzo de 2022 | 11:01hs.

Ya a principio de año El Territorio daba cuenta que el sector del rubro automotor tenía al 2022 con un punto crítico referido a la producción por falta de chips afectada por la restricción a las importaciones por falta de dólares

El empresario del rubro del automotor, Ramón Alcaráz, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “Estamos viviendo situaciones bastantes complejas, la producción de autos está muy limitada por faltantes de una pieza que es fundamental que son los microchips eso a nivel global y en el caso particular de Argentina esto se agrava críticamente por la falta de dólares para poder liberar los autos y autopartes que vienen de afuera”

“Consecuentemente ninguna concesionaria hoy tiene stock para una entrega inmediata de autos cero kilómetros situación que lleva a revalorizar un poco los usados, es un fenómeno que está ocurriendo y mientras no se normalice la producción y la entrega de las terminales a las red de concesionarios seguramente esto se va a mantener por algún tiempo”, acentuó.

Además destacó que el sector está siendo afectado desde antes de la guerra y que podría agravar, “pero toda esta situación que estamos viviendo hoy tiene que ver con la situación del faltante de los microchips pero en la situación argentina realmente es crítica, hay numerosas trabas para poder importar autos y autopartes. También las terminales radicadas en el país están produciendo a menos de la mitad de su capacidad de producción”.

“Con la entrega de autos a los clientes no hay un plazo cierto porque no depende de las concesionarias y en alguna medida tampoco de las terminales porque las terminales necesitan las piezas para poder producir un auto, depende de la política económica. El panorama no nos muestra una mejora hacia un futuro cercano, por eso hay que tomar todos los los cuidados para no comprometer al cliente y no someterlo a una tediosa y larga espera”, aclaró.

Respecto a esto recordó que al no tener una seguridad en el plazo de entrega, no se puede dar seguridad en el precio de los autos, “se está cumpliendo con los planes de ahorro pero con mucha demoras con una estimación alrededor de cuatro, cinco y hasta seis meses en algunos productos puntuales. Argentina ha trabajado muy bien este canal de ventas pero desafortunadamente la situación de la producción impide hoy cumplir con los compromisos asumidos”

“Tenemos suspendida la suscripción de los nuevos planes porque nuestro producto viene directamente de China que también está acusando este faltante de los microchips, así que es un problema global”, refirió.

No obstante, Alcaráz remarcó que el auto es una herramienta formidable, no solamente para el trabajo, sino un poco para la distracción y y también es un refugio para mantener el poder adquisitivo, “yo creo que siempre hay alternativas para comprar un auto y de última están los seminuevos, lo que no hay que hacer es quedarse con autos muy antiguos, porque cada vez cuestan más mantenerlos por faltantes de piezas y se van a desvalorizando. Siempre va a haber una dinámica atractiva para la compra de un auto cero kilómetro o usado, yo creo que hay que seguir alentando la compra de un bien tan preciado como el auto”.