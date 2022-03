Tras la escasez, se recupera producción de huevos pero alertan por faltante de maíz

jueves 24 de marzo de 2022 | 3:30hs.

El déficit de lluvias y las altas temperaturas, por encima de los 40º durante enero, generó serias consecuencias en el sector avícola del país, con la muerte de millones de gallinas y, en efecto, repercutió en la producción de huevos. Tras esa situación, desde el sector apuntan a la recuperación de los animales. Por ello, en Misiones algunas granjas productoras trabajan en reponer las pollas para recuperar el nivel de oferta, en medio de un contexto de fuerte demanda.

En este contexto, algunos negocios de Posadas aún continúan con faltante en la reposición de huevos aunque por menor período de tiempo al registrado durante febrero, cuando la escasez se prolongaba por varios días.

Otro de los puntos es respecto al precio, ya que en el último mes el costo de los huevos se encareció, pasando de un costo de docena de 100 a 250 pesos, mientras que el maple ahora se comercializa a entre 425 y 550 pesos según el caso. Desde el sector estiman que no se registrarían nuevos incrementos, aunque advirtieron que producto de la sequía, los insumos para la alimentación de las gallinas, como la soja y el maíz, aumentaron considerablemente y tampoco se consiguen en el mercado.

Al respecto, Sergio Uhrig, gerente de Huevo Campo, recordó que “el huevo es un protagonista de la mesa de todos los argentinos y más aún en los últimos diez años, con un crecimiento en la demanda, por ser un producto económico a comparación de otros y también por ser un alimento sano, con muchas proteínas después de la leche materna, con un fuerte protagonismo con la nutrición para el organismo”.

En este contexto, recordó que este verano fue inédito en cuanto a las temperaturas, donde en las zonas productoras, como el Centro y parte del Norte del país, se registraron valores de 45º que afectaron a las gallinas, que habitualmente viven en sitios donde no se superan los 30º. “Estas temperaturas hicieron que en enero haya mucha mortandad de animales, que fue con grandes números a nivel nacional y eso no se recupera rápidamente en pocos meses”, comentó.

Por esta situación “hubo un déficit en la producción pero se recuperaron los precios, ya que estábamos con valores muy bajos por la docena, de unos 80 pesos, y ahora está en 250 pesos, que sigue siendo un valor muy barato frente a otros productos que componen la canasta básica”.

Al mismo tiempo, Uhrig indicó que “se vive una situación similar a la que hubo al principio de la pandemia, con faltante de mercadería. Ahora estamos con una recuperación en la producción de huevos, pero aún hay algunos productores que todavía no están con las producciones habituales”, debido a la situación que debieron afrontar producto de la sequía y la ola de calor que afectó al país durante la primera quincena y parte de la segunda de enero de este año.

Por ello, se estima que entre 3 y 5 millones de gallinas murieron por este combo que aquejó a la producción avícola como también a otros sectores productivos de la tierra colorada y de todo el país. Según cada caso, hubo una pérdida de entre 5% y 40% de la producción.

“No se recupera totalmente la producción y aún falta, ya que una pollita tarda unos 21 días en incubar el huevo y demora seis meses para que empiece a producir”, mencionó.

Pese a que hay algunos productores que sienten los efectos de la sequía, “se va a poder cubrir con la demanda y no habría mayores inconvenientes. Podríamos tener un déficit de medio día, pero no habrá un gran faltante en el mercado. Estamos viendo que se tiende a normalizar la situación”, señaló Uhrig.

En otro punto se refirió a la compra de huevos por parte de paraguayos. “Hay una leve compra, pero ese tipo de producto no se puede pasar por el puente según las normativas del Senasa”, recordó el comerciante.

Producción afectada

Misiones no escapó a los efectos de la sequía, que también provocaron estragos en la producción local.

Tal fue el caso de Angélica Dos Santos, productora de huevos de 9 de Julio, relató que en su granja tenía 500 gallinas y que por la ola de calor, murieron en total unos 100 animales.

“La sequía y las altas temperaturas nos afectaron muchísimo, con gallinas muertas y una clara baja en la producción, no sólo por los animales que se perdieron sino también por la falta de pasturas, de maíz y de alimentos balanceados que también se vieron afectadas por esta situación”, comentó en diálogo con El Territorio.

Precisó que esta escasez se dio en medio de un período de creciente demanda de huevos, que ahora no puede abastecer al mercado. “Lo que se produce, sale y se ve. Nos está faltando prácticamente para llegar a cubrir nuestra demanda”, añadió.

Sin embargo, pese a la situación crítica que vivió durante enero, la productora apuesta a recuperar el terreno perdido. “Si bien hubo pérdidas, tenemos un gallinero para completar y ver la posibilidad de renovar las pollas, para acá a cuatro a cinco meses poder a recuperar la producción que teníamos antes”, consideró.

Por su parte, Omar Dos Santos, productor de Aristóbulo del Valle, recordó que la sequía y la ola de calor produjeron la muerte de algunas pollas. Esto provocó un gran faltante en el mercado.

Asimismo, mencionó que en su caso particular vende el maple de huevos blancos en 375 pesos y el de rojos a 425 pesos.

“Ahora estamos un poquito mejor, empatando con la inversión cuando hace meses atrás dejaba un importante margen de ganancias. Más teniendo en cuenta que todos los insumos para la producción cotizan bajo dólares y no se consiguen, como la soja y el maíz. Son gastos que tenemos que afrontar los 365 días del año”, relató.

Al mismo tiempo, explicó que la reposición de cada gallina demanda de un costo de 800 pesos por la compra del animal ya con las vacunas completas.

“Es un panorama muy complejo porque hay dificultades con el agua. Si bien el calor afectó a toda la zona de Buenos Aires y Entre Ríos, donde se concentró la gran cantidad de muertes, algunos productores tuvimos la ventaja por estar en una zona alta, donde la circulación del viento nos ayudó”, comentó Dos Santos.

Sobre el panorama actual, el productor avícola manifestó que “lo que se produce, se vende inmediatamente y alcanza a cubrir los costos, sobre todo porque el maíz está caro y es un tipo de alimento que en Misiones no está produciéndose”.



Consumo per cápita cercano a los 300 huevos

Los últimos datos relevados por la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) precisaron que el consumo de huevos per cápita llegó a las 298 huevos por año. Los últimos datos corresponden a finales de 2020. Significó un incremento con los números relevados durante 2019, cuando el consumo promedio por persona era de 280 unidades.

Los valores de la docena, que en ese entonces estaba por debajo de los 100 pesos, incidieron en la creciente demanda en el consumo de huevos.

Pese al incremento en alza hasta 2020 -que, como se mencionó, son los últimos datos disponibles- Argentina sigue por debajo del consumo comparado con otros países, como México, que lidera con un total de 350 unidades per cápita.