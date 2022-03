Exportaciones e importaciones tuvieron un febrero récord

jueves 24 de marzo de 2022 | 6:02hs.

En febrero Argentina registró un superávit comercial de U$S 809 millones, el más alto de los últimos cuatro meses. Si bien el saldo fue inferior al de febrero de 2021, tanto las exportaciones como las importaciones marcaron un récord histórico para este mes del año.

Las exportaciones treparon un 34,9% interanual para ubicarse en los U$S 6.443 millones. El incremento fue impulsado principalmente por un salto del 72% (U$S 777 millones) en las ventas de Productos Primarios.

También se destacó un alza de 35% (U$S 450 millones) en las Manufacturas de Origen Industrial, explicada en su mayor parte por los envíos de Productos químicos y conexos, y un salto de 116,4% en las exportaciones de Combustibles y energía, particularmente de petróleo.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que representaron la mayor parte de las ventas externas, apenas crecieron 4,1%, por una suba de precios que compensó una caída en las cantidades.

Con estos números, las cantidades exportadas de febrero de 2022 fueron las más altas de la última década para este mes.

Paralelamente, las importaciones avanzaron un 51,7% (U$S 1.921) anual hasta los U$S 5.634 millones. La división que más traccionó este aumento fue Combustibles y lubricantes, con un notable incremento de 420,8% (U$S 728 millones).

El principal socio comercial volvió a ser Brasil, con un intercambio de U$S 1.837 millones.

Por el lado de las exportaciones, además de los embarques al país vecino se destacaron los envíos a Estados Unidos, Países Bajos, China y Chile