El semillero del rugby femenino da sus frutos

jueves 24 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El rugby femenino de Misiones volvió a demostrar que es uno de los más desarrollados y con los mejores talentos del país. Luego del paso por el seleccionado nacional femenino de jugadoras como Noelia Billerbeck, Paula Pedrozo, Araceli Oviedo y Camila Ríos, en la tierra colorada se está forjando una nueva camada de rugbiers juveniles que comenzó a sumar experiencia en la élite del rugby nacional.

En esta oportunidad, las posadeñas Milagros Bernal y Milagros Molina, las jardinenses Ruth Velázquez López y Luciana Kraus y la eldoradense Agustina Ibáñez fueron las representantes de la Unión de Rugby de Misiones que participaron en una nueva Concentración Nacional con las mejores jugadoras del país.

El encuentro se realizó en la ciudad de Catamarca durante seis días con el objetivo de definir los equipos que representarán al país en la tercera edición de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022, que se llevarán a cabo entre el 28 de abril y el 8 de mayo.

Si bien aún no trascendieron los nombres de la lista oficial de convocadas para formar parte del seleccionado femenino, es muy probable que algunas de las chicas misioneras queden en la lista definitiva.

En su regreso a Misiones, Milagros Bernal (Centro de Cazadores), Ruth Velázquez López (Aguará de Jardín América) y Agustina Ibáñez (Centro de Cazadores) hablaron con El Territorio y contaron cómo vivieron esta nueva experiencia con los mejores jugadores del país, los que seguramente dentro de pocos años formarán parte de los planteles superiores de Las Pumas y Los Pumas.

“Fue una experiencia única que traté de vivirla al máximo y disfrutarla. Fue una semana muy dura de alta intensidad y desde mi parte dejé todo, me quedé con la sensación de que lo di todo y no me faltó mostrar nada más”, aseguró Agustina Ibáñez, quien tiene 16 años y se formó en las categorías infantiles de Carayá de Eldorado.

“Armamos un grupo muy lindo y con el pasar de los días fuimos conectando más con el equipo. Hubo muchas lastimadas, pero eso no quitó que estuvieran alentando desde afuera y eso es lo que forma un equipo. Tenemos expectativas muy buenas para los juegos Odesur 2022”, comentó Agustina, que el año pasado y con el fin de seguir creciendo en su carrera tuvo que pasar a jugar en Centro de Cazadores de Posadas debido a que Carayá no cuenta con la categoría juvenil en el rugby femenino.

Las lesiones no las frustraron

Dos de las cinco misioneras que participaron de la concentración terminaron con lesiones que no le permitieron completar los días de entrenamiento. Ellas son Milagros Bernal y Ruth Velázquez López, quienes a pesar de haber sufrido desde lo físico, aprovecharon al máximo esta oportunidad.

“La experiencia fue una de las mejores. Tuve la oportunidad de aprender y volví con la cabeza un poco más abierta. También me di cuenta que hay muchísimas cosas por mejorar con las chicas del club, así que desde el lado de la experiencia y de lo vivido esa semana fue increíble todo”, aseguró Milagros Bernal (17).

La jugadora de Centro reconoció que se quedó con sensaciones encontradas por no haber podido terminar los entrenamientos debido a que sufrió una fractura en uno de los dedos de su mano.

“Tuve una desventaja que fue una fractura en uno de los dedos de la mano, por lo cual no pude entrenar los últimos dos días que nos quedaban. Me tocó estar fuera de la cancha, en parte con mucha tristeza y frustración,pero guardando esos sentimientos para mí y ayudando en todo lo que podía a las chicas desde el costado de la cancha”, destacó.

La otra de las misioneras que sufrió una lesión fue Ruth Velázquez López (16), quien comenzó a jugar al rugby en Aguará de Jardín América el año pasado y ya tuvo su segunda concentración con la selección argentina.

“Creo que estuvimos muy bien todas las chicas de Misiones. A mí personalmente me complicó la lesión que tuve en la rodilla que no me permitió jugar los partidos del último día, pero el balance es muy positivo”, analizó Ruth.

Por su parte, la posadeña Milagros Molina dijo que “de las 20 que fuimos sólo quedarán 12 en la lista final. Sueño con poder estar dentro del equipo para representar a mi provincia y a mi club Capri en el que desde los 12 años comencé a jugar. Hoy ya tengo 17 y sueño con vestir los colores de Argentina”.

En las próximas horas se conocerá la lista oficial de las convocadas a los Juegos Sudamericanos y, más allá de las lesiones, las jóvenes misioneras mantienen las expectativas para formar parte del equipo.

Los Juegos Juveniles de Rosario (en el que competirán los combinados femenino y masculino) se organizaron para reemplazar lo que iban a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022 (el COI los postergó para 2026), y representan la consolidación del trabajo propuesto con la denominada Generación YOG, y la oportunidad histórica de fortalecer el Programa de Jóvenes Talentos.