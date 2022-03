El primero de nosotros: una ficción que “reivindica la vida”

jueves 24 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Luciano Castro y Jorgelina Aruzzi, dos de los protagonistas de la serie El primero de nosotros, que debutó el lunes en Telefe convirtiéndose en lo más visto del día con 15,4 puntos de rating y se perfila como una de las ficciones preferidas del 2022, coincidieron en que la historia “reivindica la vida ante la posible muerte de un amigo en común”.

La tira, que completa su elenco protagónico con Benjamín Vicuña, Paola Krum, Damián de Santo y Mercedes Funes y se ve también por la plataforma de streaming Paramount+, comenzó con la presentación de los personajes y una trama que se inicia cuando un grupo de amigos íntimos se enteran de que uno de ellos, Santiago (Vicuña) tiene una enfermedad terminal.

En relación a cómo armó su personaje (Nicolás Torres, un empresario mujeriego que disfruta de una vida sin obligaciones), Luciano Castro contó a Télam que para construirlo tomó como disparador la idea de que “todo cambia cuando a un amigo le pasa algo así”.

“Cuando nos enteramos de lo que le pasa a Santiago, nos cambia la perspectiva; yo empiezo a hacer cosas de las que nunca me hice cargo y aparece el amor”, expresó el actor, que en la serie iniciará una relación con Valeria (Aruzzi), una escribana exitosa y soltera que quiere ser madre y que también forma parte de este grupo de amigos que se conocen de muy chicos.

“Tienen un vínculo muy íntimo –describió Castro-, se encuentran todas las semanas en un lugar para comer y contarse sus buenas y sus malas. Cuando Benja nos cuenta lo que le pasa, se vuelve mucho más íntimo el grupo, estamos a disposición de él 24 por 24: tenemos un chat y cuando suena, dejamos todo y vamos a la ‘Baticueva’”.

Consultada sobre cómo vivieron la experiencia de rodar en plena pandemia, Aruzzi respondió: “Estábamos muy bien dirigidos, el guion está muy bien y creo que el horror y el drama vienen de la mano del humor para sobrevivir, la clave de la actuación era vivir con verdad las cosas y poner comedia donde hiciera falta como un tipo de respiración auxiliadora”.

El primero de nosotros es una producción original de Viacom International Studios (VIS) para Telefe y Paramount+, y sus 59 episodios fueron escritos por Ernesto Korovsky y Romina Moretto. Al reparto principal de figuras se le suman las participaciones especiales de Daniel Fanego, Rafael Ferro, Carola Reyna, Adriana Salonia, Nico Riera, Sebastián Presta y Noralih Gago.

Aruzzi resaltó la manera como la posible muerte de su amigo los hace reivindicar la vida. “Cuando te toca, te toca, y empieza a surgir esto de vivir es urgente. Cuando se muere alguien cercano tenés como la revelación de que hay que vivir la vida con todo y después cuando vas al subte, al otro día decís ¿a dónde nos quedó esa iluminación que tuvimos?”, señaló.

En relación a cuáles son las diferencias que encontraron al trabajar en una serie de proyección internacional, la actriz indicó: “Para mí nos apoyamos en la particularidad de lo que somos nosotros, los porteños en este caso”.

Y acotó: “Para mí lo particular proyecta lo original y entonces mientras más particular sea nuestra historia y el guion universal, tal vez se filtran algunos modismos. Si ya pensás que es para afuera es como tratar de vender un hit”. En ese sentido, Castro profundizó: “Nos quitaron un sinfín de modismos y cosas nuestras como el mate, que hasta genera una charla, no es menor para nosotros, pero está bien, tiene un formato internacional”.

“No es que actuamos distinto, actúo igual de mal que siempre pero internacionalmente”, ironizó el actor, quien por otro lado también hizo eje en que en la novela se cuenta una historia de amor diferente que se aleja del formato del género de las telenovelas.