De Posadas a Santa Fe, por el Paraná con un bote construido con sus propias manos

jueves 24 de marzo de 2022 | 5:30hs.

Un viaje por el Amazonas inspiró el sueño, el regreso a la tierra de origen le impulsó a concretarlo. De esta manera resumió César Javier Ferreyra (36) el camino que lo trae al presente: a las jornadas de trabajo en el astillero de su amigo Sergio ‘Chino’ Camacho, donde avanza en la construcción del bote a vela que lo llevará a recorrer el Paraná durante un mes para registrar la travesía y difundir un mensaje de cuidado del medio ambiente.

El joven oriundo de Puerto Esperanza es viajero, ambientalista y permacultor, de muy niño fue a vivir a Santa Fe. En el verano regresó a la tierra colorada para realizar voluntariado y capacitaciones en permacultura y en esta estadía toma forma la aventura náutica que había ideado años atrás y que ahora tituló Travesía Somos Agua.

El proyecto consiste en recorrer con su bote a vela y remo más de 1000 kilómetros por el río Paraná, para unir Posadas con Arroyo Leyes, Santa Fe, en una travesía que durará poco más de un mes con la bandera del respeto a la naturaleza.

El itinerario prevé varios tramos y el novel navegante se prepara para registrar en imágenes y palabras cada minuto de la experiencia y promover con su acción un estilo de vida sustentable, más en equilibrio con el medio ambiente y menos extractivista. Espera que a lo largo del recorrido otras personas puedan sumarse.

“Mi idea es grabar imágenes para un documental y también tener una página de internet donde poder compartir distintas propuestas sustentables y regenerativas, poder intercambiar conocimientos y ayudar a expandir una toma de conciencia acerca de la influencia de la intervención humana en la naturaleza”, contó Ferreyra sobre su propósito en este viaje aguas abajo del Paraná, que largaría antes de fin de marzo.

“El objetivo es aprender, porque yo no soy navegante sino que escuché a mucha gente que sabe y que fue generosa conmigo compartiendo sus conocimientos y me ayudó al momento de diseñar la carta náutica y también el objetivo es transmitir el cuidado ambiental a través del espíritu del agua”, dijo y en este punto remarcó que, “todos somos agua, estamos hechos en gran parte de agua y creo que desde ahí podemos conectar, que hay maneras más amigables de gestionar, reciclar y reutilizar residuos, de producir energía, de generar los alimentos y los productos que necesitamos”.

‘Vicky’, un sueño hecho realidad

En la tarea de diseñar y desarrollar la embarcación a la que bautizó ‘Vicky’, dotarla de un espacio cómodo para dormir y una pequeña cocina con energía solar, realizar la carta de navegación y la lista de los elementos indispensables para llevar adelante el plan, el viajero tuvo la asesoría y apoyo de varios amigos, resaltó y alentó a creer en los sueños.

“Los sueños no hay que dejarlos de lado o decir que son imposibles, porque en algún momento se cumplen. Yo tuve este sueño de la travesía náutica hace unos tres años cuando fui de mochilero y luego en bicicleta a Brasil, cuando llegué al Amazonas dije ‘qué lindo sería construir mi propio barquito y navegar y conocer cada lugarcito, cada persona en la costa’”. A su vuelta a la Argentina el proyecto se pospuso “solo un poco”.

“Esa idea me rondaba pero lo fui dejando un poco de lado, hasta que en Santa Fe conocí al Chino, que es un maestro astillero y navegante, le conté mi sueño, y no me dijo que estaba loco sino que me alentó: ‘amigo ¡vamos a hacerlo!’, después vino la pandemia, hasta que nos reencontramos y acá nos ves, trabajando en el bote y muy cerquita de salir al río desde Posadas y hay una posibilidad de salir desde Iguazú que estoy viendo”.

