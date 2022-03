A romper la mala racha

miércoles 23 de marzo de 2022 | 3:00hs.

Oberá Tenis Club necesita ponerle un fin a su mala racha en la Liga Nacional y en el momento exacto para poder escalar posiciones y asegurarse su lugar en los playoffs.

Tras la caída del lunes por la noche ante Instituto en Córdoba, el Celeste se mudó a La Rioja, donde hoy desde las 22 se medirá con Riachuelo en el último partido de esta mini gira.

“A esta altura del torneo todos jugamos por algo. Nos tocó perder dos en casa, que obviamente no queríamos, pero también ganamos afuera. Con Atenas no estuvimos bien en la fase defensiva y con Instituto fue palo y palo y lo perdimos en el final”, se lamentó Jonatan Treise, capitán del conjunto misionero.

Tras cinco triunfos consecutivos, el Celeste perdió dos en casa y ambos juegos en Córdoba, por lo que el choque ante Riachuelo aparece como bisagra para lo que resta de la fase regular de la Liga Nacional.

“No creo que ninguno se cuide. Riachuelo tiene un gran plantel y nosotros venimos de perder cuatro partidos. Ellos pelean por entrar a los playoffs y nosotros por escalar algún puesto más en la tabla. Va a ser un partido de buenos jugadores y de buenos equipos”, anticipó el base de OTC y se aventuró: “Si ganamos alguno afuera y los que tenemos en casa, creo que vamos a lograr el objetivo de llegar a los playoffs”.

De las cuatro derrotas que arrastra el Celeste, todas se definieron en el último cuarto. De hecho, ante Instituto, OTC llegó con ventaja, pero no lo pudo cerrar y se fue masticando bronca de Alta Córdoba.

“No perdimos ningún partido por 15 o 20 en toda la liga. Perdimos algunos por 12, pero nunca nos dominaron. Eso es importante, pero tenemos que ajustar detalles”, analizó Treise.

“Un factor importante es que tenemos un plantel que recién se conoce y jugamos con equipos que llevan muchos años juntos, que llegan a los finales con más soltura y a nosotros nos cuesta encontrar esa química”, ahondó.

Es que para el capitán celeste no es un dato menor ese dato. Si bien no lo pone como una excusa, aclara que son detalles que, en una etapa definitoria como la que se está jugando, es un plus para los rivales.

“Quizás somos muy previsibles en algunas cosas. Necesitamos mucho del goleo de los extranjeros y tenemos que trabajar para encontrar alternativas y esa química de juego. Tenemos que estar confiados en los caminos que tomamos y usar a nuestros jugadores franquicia para determinados momentos sobre el final”, hizo autocrítica.

En cuanto al equipo, Clint Robinson, quien abandonó el campo por lesión ante Instituto sufrió un golpe y, de no mediar inconvenientes, podrá estar a disposición del entrenador Fabio Demti.