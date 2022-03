Familiares de Icha marcharon y pidieron celeridad en la causa

miércoles 23 de marzo de 2022 | 6:03hs.

Familiares y allegados de Elba Gerarda “Icha” Aguirre (79) marcharon durante la mañana de ayer al Juzgado de Instrucción Dos a fin de conocer la situación de la búsqueda de la mujer con la cual perdieron contacto a fines de septiembre del año pasado.

Por el hecho, denunciado en noviembre, se encuentra detenido el hijo de Aguirre, Carlos Julio Ziegler (55), único implicado hasta el momento ya que la septuagenaria se encontraba a su cuidado en el momento de su desaparición.

En cuanto a la marcha, en conversación con El Territorio, José Donato, sobrino de Elba y querellante en la causa, expresó: "Desde el 23 de septiembre del año pasado, cuando la vieron por última vez, no sabemos más nada de ella. Estamos preocupados porque la causa no avanza y no encontramos justicia. Ya llevamos seis meses desde la desaparición de mi tía".

En cuanto a las últimas medidas ordenadas por las autoridades Donato contó: "Tenemos entendido que se libró una nueva orden de allanamiento. Pero con esta ya sería la cuarta y nunca encontraron nada, incluso realizaron excavaciones en una de ellas”.

Sin embargo, una fuente judicial consultada sobre esta decisión afirmó que no han trascendido novedades de una nueva medida de allanamiento aunque comentó que continúan tomando medidas para avanzar con las pesquisas.

Según pudo reconstruir este medio, Julio Ziegler está a la espera de determinaciones de la Cámara de Apelaciones de Posadas debido a que su defensa apeló su detención. Por el momento es único sospechoso de la desaparición de la mujer que fue vista por última vez en su domicilio en el kilómetro 9 de Eldorado.

Actualmente, en la causa interviene el juez Roberto Saldaña, quien actúa como subrogante ante la ausencia por licencia médica de la jueza Nuria Allou, titular del Juzgado de Instrucción Dos de la mencionada localidad.

Misteriosa desaparición

El pasado 30 de noviembre José Portillo, sobrino de Icha Aguirre, radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Eldorado por su desaparición.

En la exposición Portillo mencionó que la mujer se encontraba al cuidado de su hijo Carlos Julio Ziegler (55), quien en ese momento dijo que no tenía conocimiento del paradero de su madre ya que, según su versión, había sido trasladada a Corrientes por personas oriundas de Iguazú el día 23 de ese mismo mes.

A principios de diciembre, el juez Saldaña dispuso la detención del sospechoso, la cual no se pudo llevar a cabo puesto que, aparentemente, había viajado.

Finalmente, el 23 de diciembre se tomó conocimiento de que Ziegler estaba en su vivienda y, tras corroborar la situación, se procedió a su aprehensión.

En esa oportunidad, el juez determinó que se realice un allanamiento en la casa del hombre pero los resultados fueron negativos pese a la minuciosa inspección ocular y removimiento de materiales en la vivienda. Entonces, recuperó la libertad.

Días más tarde la jueza subrogante, Marisa Aquino, ordenó la detención del sospechoso bajo la acusación de abandono de persona.

Posterior a esto último, en de enero, por orden de la Justicia se concretó la segunda inspección al terreno de Carlos Julio Ziegler en tanto que es el apuntado por los allegados a la septuagenaria como el responsable del asesinato y posterior entierro de los restos de la mujer dentro de un pozo de la citada propiedad.

La diligencia, a cargo de la Municipalidad de Eldorado y dispuesta por el Juzgado de Instrucción Uno de esa localidad, se extendió por varias horas dentro del domicilio de la calle Colón dando resultados negativos.

Además, ya en febrero, efectivos de la Policía Federal intervinieron en la búsqueda de la anciana y para ello trajeron un equipo de cuatro perros, adiestrados por dicha fuerza federal, desde la provincia de Buenos Aires.

Fuentes del caso informaron que los canes recorrieron toda la propiedad y no marcaron ningún punto que pueda ser de utilidad para los investigadores.

Por otra parte, en cuanto a las declaraciones testimoniales, los voceros expresaron que, hasta ahora, no han aportado absolutamente nada en cuanto a poder encontrar a la mujer desaparecida desde hace ya casi seis meses.