Alberto: “Hay que aprender a convivir con las diferencias”

“La unidad no es mágica”, planteó el presidente Alberto Fernández. Si bien considera que fue una “condición necesaria” para poder ganar las elecciones de 2019, afirmó que el Frente de Todos tiene que “proyectar un país que se parezca” para evitar que vuelva el macrismo, luego de la interna que se desató en la coalición por el debate por el acuerdo con el FMI.

“La unidad era una condición necesaria pero insuficiente; además de estar unidos, tenemos que proyectar un país que se parezca, porque la unidad no es mágica... pero era una condición necesaria: tenemos que estar unidos, porque no podemos permitir que vuelvan los que gobernaron y bajaron el ingreso veinte puntos en cuatro años”, sostuvo Fernández en diálogo con El Destape Radio.

El vínculo entre Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner atraviesa un momento complejo. La propia vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que la ex mandataria no le contestó al presidente cuando él le mandó un mensaje para ponerse a disposición tras los piedrazos a su despacho en el Senado.

“Es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas; también es evidente que cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen... yo respeto eso, pero no podemos darnos el lujo de por la causa que sea desunirnos”, manifestó Fernández, con referencias tanto a la vicepresidenta como al oficialismo más vinculado al kirchnerismo, que votó en contra de aprobar el entendimiento con el Fondo en el Congreso. “De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad”, enfatizó.

Fernández aseguró que acepta que haya diferencias ya que el Frente de Todos es una coalición entre distintos espacios, pero remarcó su autoridad a la hora de tomar decisiones. “No le falto el respeto a nadie, escucho a todos; pero hablo de cómo funciona un gobierno: no existe la presidencia colegiada... yo puedo escuchar a todos, pero las decisiones las tomo yo”, remarcó.

A pesar de que la propia administración de Fernández reconoce el momento tenso en el oficialismo, el mandatario recordó: “En febrero de 2018 dije que con Cristina no alcanzaba y sin ella no se podía; y todos lo entendieron... yo sigo creyendo lo mismo: aquí nadie está de más”.



Conversación con Georgieva

El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una reunión virtual con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que dialogaron sobre el apoyo del Congreso al programa de facilidades extendidas. El encuentro duró poco más de media hora

y también contó con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se conectó desde París, Francia, a donde concurrió para negociar los vencimientos de la deuda con el Club de París.

Georgieva le adelantó a Alberto Fernández y a su ministro de Economía que el board del FMI aprobará -este viernes- el acuerdo para refinanciar los 45.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri en 2018 y aseguró que “desde el FMI comparten los mismos objetivos que el país en materia económica”.