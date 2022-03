Se fueron de vacaciones a Mar del Plata, les robaron todo y buscan ayuda para volver a Eldorado

martes 22 de marzo de 2022 | 13:24hs.

Una familia de turistas misioneros denunció el robo total de sus pertenencias en un hotel situado en la zona de la vieja terminal de Mar del Plata -recientemente clausurado junto a otros dos alojamientos por no tener la habilitación- y desde entonces comenzó a peregrinar por las calles de dicha ciudad balnearia solicitando ayuda para volver a Eldorado, donde reisde. Por el momento están viviendo en una carpa prestada.

Cristian Miguel Rojas -a través del diario Ahora Mar del Plata- dio a conocer la situación y aseguró estar "desesperado" porque no tiene "ni plata ni documentos" para regresar a esta provincia con su familia y en ese contexto, afirmó que buscó ayuda estatal pero no obtuvo respuestas positivas.

"Estoy con mis nenes, de 2 y 6 años, y mi mujer embarazada. Ya no sabemos que hacer", manifestó la víctima del robo.

Detalló los delincuentes escaparon con su equipaje donde tenía todos los documentos y su teléfono celular, por eso ahora usa el de su esposa, que transita un embarazo avanzado.

"Me sacaron todo, la ropa, casi $60 mil, se quedaron con todo y al poco tiempo clausuraron el hotel donde parábamos", graficó el hombre que -dijo- permanecen desde hace más de 20 días en situación de calle.

Aunque realizó la denuncia policial por el robo tampoco tuvo novedades relacionadas a la investigación, lamentó.

En un cámping hasta mañana

Según lo expuesto por el diario marplatense, en los últimos días un vecino de la zona sur los trasladó hacia un camping, donde podrán quedarse hasta mañana porque el establecimiento cerrará sus puertas.

"Somos de Eldorado, Misiones, vivimos allá. Yo soy carnicero y estuve pidiendo trabajo por todos lados pero no consigo nada. Venimos de un lugar donde hace mucho calor y acá sufrimos mucho el frío. Además, nos dijeron que el invierno es re crudo; está todo re difícil y ya no sabemos que hacer", lamentó el misionero.

En los últimos días, añadió Rojas, buscaron ayuda en organismos municipales y provinciales pero les respondieron que no podían hacerlo porque "no tenían documentos", aunque ahora contó que pudo gestionarlos nuevamente.

"Espero que me ayuden, y cuanto antes volver a nuestra casa en Eldorado después de esta desagradable experiencia", imploró y en ese sentido añadió: "Sumado a lo que pude juntar ahora me faltan $26 mil para los pasajes. Si alguien me ayuda, una vez en Misiones le voy a devolver", finalizó.

Cualquier ayuda para la familia misionera puede ser ofrecida al número (011) 152-173-3984.