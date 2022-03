Familiares y amigos de Elba Aguirre marcharon  pidiendo justicia en Eldorado

martes 22 de marzo de 2022 | 9:48hs.

Elba Aguirre es una mujer de 78 años que se encuentra desaparecida desde hace varios meses en la localidad de Eldorado, y familiares marcharon al juzgado a fin de interiorizar se sobre el avance de la causa.

José Donato, sobrino de Elba y querellante en la causa, explicó los motivos de la marcha. "Desde el 23 de septiembre del año pasado, que cuando la vieron por última vez no sabemos más nada de ella. Estamos preocupados porque la causa no avanza y no encontramos justicia. Tuvimos la situación de que la feria judicial complicó todo ya que la causa debería estar en la Fiscalía N° 2 pero por la feria recayó temporariamente en la N° 1. Cuando hace 15 días me presenté a averiguar en la Fiscalía 2 me dijeron que no estaban al tanto del tema porque todavía no les habían pasado el expediente. Y ya llevamos 6 meses de la desaparición de mi tía".

En cuanto a las últimas medidas ordenadas Donato contó: "Tenemos entendido que se libró una nueva orden de allanamiento. Pero con esta ya sería la cuarta y nunca encontraron nada, incluso realizaron excavaciones en una de ellas. Hoy nos recibiría el Juez Saldaña (Roberto) quien está a cargo de la causa, y ahí sabremos mejor que pasa. Pero lo que pedimos es que se avance en la miama".

El Juez Roberto Saldaña actúa como subrogante ante la ausencia por licencia médica de la Jueza Nuria Allou, titular del Juzgado de Intrucción N° 2.