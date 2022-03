Carolina, una historia de fe y resiliencia en Ruiz de Montoya

martes 22 de marzo de 2022 | 8:12hs.

La vida puede dar en algunas ocasiones un giro de 180 grados, dejar todo para empezar de cero.

Carolina Flük Caballero (37) es una enfermera oriunda de Entre Ríos. Sufrió violencia de género por parte de su pareja, por lo que se divorció y como nunca se lo notificó de las restricciones de acercamiento, decidió salir de su provincia y junto a sus hijas Lucía y Ana Paula llegó a Misiones.

“Dejé mi trabajo en un sanatorio prestigioso donde estuve 14 años y era jefa del área de Ginecología”, comentó la mujer a El Territorio.

El desafío por delante era empezar nuevamente en otro lugar.

“El miedo e incertidumbre me invadía, pero escuché el consejo de mi cuñado y mi hermana de viajar a Misiones con mis hijas, alejarme de todo y empezar algo nuevo”, precisó.

Su llegada a la tierra colorada no fue para nada sencilla y costó la adaptación. “En la chacra hacíamos la huerta, llevaba a la escuela a mis hijas y caminaba tres kilómetros ida y vuelta. Por las noches lloraba porque no conocía nadie, por lo que pensé en regresar. Oré a Dios y le pedí que me guíe”, dijo.

Fue así que se dirigió a Ruiz de Montoya, alquiló una casa y hacía comidas para vender mientras esperaba un contrato con Salud Pública, ya que se presentó en el Caps Centro del municipio. Su traslado a Ruiz de Montoya fue la puerta de ingreso a una vida mejor.

“Cuando llegué al Caps me dijeron que fui como un ángel caído del cielo, porque ese mes habían renunciado varias personas, entre ellas una enfermera, y yo presenté mi currículum”. Así empezó con su trabajo, por lo que junto a Lucía y Ana Paula encontraron el lugar para residir.

Primero fue voluntaria tanto en el Caps como en comunidades aborígenes, luego entró como personal de salud. Hoy en día la felicidad desborda, ya que habrá una nueva integrante, porque Lucía, la hija mayor de Carolina, está embarazada y pronto nacerá Juliana.

“Mi experiencia es animar a otras mujeres que siempre se puede, por más difícil que sea todo, hay que aferrarse a Dios. Él es un pilar fuerte para sobrellevar cualquier carga. Hay que tener confianza en nosotras mismas y saber que las pruebas en la vida nos fortalecen. Empezar de cero a nadie le gusta, pero enseña a valorar muchas cosas”, cerró.