Fuera de temporada, el turismo sigue liderando la apuesta económica local

martes 22 de marzo de 2022 | 4:30hs.

El turismo sigue marcando la agenda económica provincial y aún fuera de temporada alta, Misiones continúa siendo uno de los destinos más elegidos para visitar. Las escapadas de fin de semana motivan un flujo constante, y pese a que marzo siempre es un mes con poco movimiento, este año los hoteles y cabañas no dejan de recibir turistas y visitantes locales.



La ocupación oscila en un 50 por ciento y los fines de semana este número se eleva un poco más. En ese marco, los emprendimientos ya se preparan para lo que será Semana Santa, pues ya comenzaron a recibir consultas y reservas. Las diferentes actividades religiosas, naturales y culturales propician esta movida, por lo que se espera que la ocupación supere el 90 por ciento en los destinos más recurrentes.



Al respecto, se refirió Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo, quien aseveró que “la Semana Santa y el mes de julio siempre han sido las temporadas más altas en Misiones, por lo tanto en este proceso de cada vez más flexibilización y tras una gran temporada de verano y feriado carnaval, estamos esperando este período con muchas expectativas”.



“Vamos viendo que se van haciendo reservas, pero empiezan a aparecer a último momento, lo que ocurre en distintos lugares de Argentina y el mundo. Creemos que llegado el momento más cercano a la fecha, estaremos por encima del 60 por ciento en la provincia, con una gran temporada”, explicó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Puerto Iguazú fue uno de los destinos donde claramente se puede ver el sostenido movimiento fuera de temporada. Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) aseveró que “luego de haber recorrido un ansiado y excelente verano 2022, la Ciudad de las Cataratas sigue la senda de continuar trabajando para que la reactivación de la actividad turística sea perdurable. El cuidado permanente de nuestros visitantes junto a las diferentes campañas de fomento y promoción del destino, hacen que Iguazú se posicione entre los más solicitados para visitar”.



“El mes de marzo está dejando un excelente resultado del flujo turístico, caracterizado por una gama de eventos e incentivos grupales que permiten sostener la demanda hacia las diferentes actividades; resultando en una ocupación media en torno al 72 por ciento- número alto teniendo en cuenta la estacionalidad de la fecha – y un promedio diario de visitantes a las Cataratas que oscila en los 3.089 ingresos”, recalcó.



Predilección por la naturaleza

Los lugares con naturaleza son los preferidos por los visitantes.



Una de las cuestiones que llama la atención es la permanencia de ocupación en la provincia. Si bien la baja en marzo respecto de enero y febrero fue considerable, se sigue sosteniendo un nivel aceptable en los distintos municipios, sobre todo en los complejos de cabañas. La predilección por la naturaleza sigue estando presente en las opciones de los turistas. No obstante, una constante es la espontaneidad, por lo que se espera que durante este tiempo y hasta Semana Santa haya un aluvión de visitantes sin reservas.



En la zona Centro, se encuentran Cabañas Oberá. Desde allí, la emprendedora Eliana Martins resaltó El Territorio que “durante todo el mes de marzo se vio mucho movimiento, principalmente los fines de semana, al punto que las personas que llegaban a último momento no conseguían lugar, lo que es particular en esta época”.



“Hasta febrero sí, la gente reservaba con anticipación, pero ahora hay muchas familias que aprovechan el fin de semana para hacer una escapada por la zona Centro, o bien se van de camino al Moconá o a Iguazú y hacen parada en Oberá, lo que hace que se trabaje muy bien en todos los alojamientos”, apuntó.



También desde Oberá, el emprendedor turístico Sergio Vallena contó que “lo que es el movimiento en alojamientos, se vio una baja en marzo, suponemos que por el inicio del período lectivo de los chicos y fin de las vacaciones, pero estamos en un 50 por ciento de la ocupación de enero y febrero”.



Distinguió que más allá de turistas, los que más concurren en esta época son viajantes y visitantes locales de otras localidades. Ejemplificando con sus emprendimientos, mostró que se sigue eligiendo las cabañas por sobre los hoteles, ya que en los hoteles El Edén y Anahí, la ocupación en marzo ronda entre el 42 y 52 por ciento, mientras que en lo que son las cabañas Guacurarí, se estima en un 55 por ciento.



Expectativas en Semana Santa

El fin de semana extra largo de Semana Santa es uno de los más esperados por los operadores turísticos ya que se estima una gran afluencia de visitantes. Históricamente siempre fue la fecha en la que los trabajadores turísticos aprovechan para ahorrar y así afrontar la temporada baja hasta las vacaciones de julio.



Martins, desde Cabañas Oberá, anticipó que se espera una gran Semana Santa turística, puesto que en dicho emprendimiento ya se puede ver la gran cantidad de consultas para la fecha. “Ya tenemos casi todo completo, están haciendo consultas de grupos grandes y gente que sale de a tres familias por ejemplo, se nota una organización previa. Cuando se publiquen las actividades seguro habrá mucho movimiento en la zona Centro”, destacó.



De forma coincidente, Vallena adujo que ya se comienzan a realizar las reservas para Semana Santa, pues “se incursiona mucho en turismo en esta época, por San Ignacio nos consultan por ejemplo como también por el paseo bíblico en Oberá. Creemos que será un buen fin de semana largo”.



Así también, desde Iguazú auguran una temporada turística de Semana Santa con mucho movimiento. El fin de semana de Pascuas es un período donde los visitantes arriban en sus vehículos particulares y sin reservas, es por ello que desde Iturem animan a los visitantes a hacer las reservas correspondientes no sólo en los alojamientos sino también garantizar el ticket a Cataratas con anticipación. Hasta el momento todo indica que será un fin de semana exitoso en Puerto Iguazú ya que prevén un 90 por ciento de ocupación.



Al respecto Leopoldo Lucas indicó: “El mes de abril se avecina con excelentes proyecciones, teniendo en cuenta que se transitará la Semana Santa, con lo cual la ocupación estará en cifras semejantes al 90% e inclusive con establecimientos operando a capacidad plena”.



Y agregó que “la visión ya está posicionada en los meses mayo y junio, época en que la demanda tiende a decrecer, donde se buscará continuar con el énfasis promocional para que los turistas elijan el destino a través de diferentes acciones y eventos que buscarán captar a los visitantes”.

Actividades para Semana Santa

Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing del Ministerio de Turismo, se refirió a las actividades para Semana Santa y dijo que se va coordinando con los municipios.



Expresó que la zona Sur de Misiones se destaca con propuestas y tradiciones, además de Capioví y Leandro N. Alem, que tematizan la ciudad al igual que lo hacen en Navidad.



Asimismo, mencionó una propuesta importante desde el Parque de las Naciones en Oberá, que se estará desarrollando para las Pascuas. Nombró las ciudades de Apóstoles, Concepción y Tres Capones para visitar ferias y exposiciones, como también las tradicionales de la fecha, como Reducciones de San Ignacio, Loreto, la Cruz de Santa Ana, entre otros.

Con la información decorresponsalía Puerto Iguazú