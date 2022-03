El karma del cierre

martes 22 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Oberá Tenis Club (OTC) perdió anoche por 79 a 76 como visitante frente a Instituto de Córdoba, por una nueva jornada de la fase regular de la Liga Nacional de básquet.



Con este resultado el representante de la Tierra Colorada sufrió su cuarta derrota consecutiva. Ahora ostenta un record de 17 victorias y 15 derrotas.



En la continuidad de la competencia el Celeste visitará mañana a Riachuelo de La Rioja, mientras que el sábado recibirá a Boca en Oberá.



Anoche OTC tuvo como figuras a Melvin Johnson con 21 puntos, Samme Givens (19) y Facundo Giorgi (11).



En el inicio del juego el elenco dirigido por Fabio Demti dominó en los dos costados de la cancha, ya que cerró los caminos a su aro, en ataque se pasó la pelota y tuvo varias vías de gol, atributos con lo que sacó una primera ventaja de 9-0.



La visita se lució con la puntería del goleador Johnson, que clavó tres triples y cerró el primer parcial con 11 puntos, pero además lastimó en la pintura con Clint Robinson, respaldado por Givens.



El local no logró imponer la talla de sus internos en la pintura, por lo que dependió del perímetro, desde donde cayeron cuatro bombas de diferentes manos.



A la puntería de Johnson y la solvencia de Robinson, sobre el final el Celeste oxigenó la ofensiva con el ingreso de Facundo Giorgi para cerrar 25-18 el primer cuarto.



Palo y palo

En la continuidad el conjunto misionero mantuvo la intensidad y el ingreso de Jonatan Treise le otorgó criterio en la conducción y puntos. El experimentado base clavo dos triples largos que fueron claves para estirar la ventaja a 10 (38-28). Martín Fernández colaboró desde el perímetro.



De otro lado apareció la polenta de Gallizi en la pintura, fundamental para evitar el despegue de OTC que volvió a los vestuarios con ventaja 45-39.



Tras el descanso largo la visita aprovechó el envión y sacó 9 de ventaja, con Johnson y Givens como referencia, pero el dueño de casa ajustó en su campo en dos minutos metió un parcial de 7-0 para ponerse 2 abajo (52-50).



Elías y Gallizi fueron los motores ofensivos de Instituto, que con segundos por jugar pasó por primera vez al frente, pero el Celeste no dio nada por perdido y Givens clavó un triple sobre la chicharra para cerrar el tercer cuarto por 61 a 59 arriba.



El último tramo fue palo y palo hasta el final. La Gloria defendió mejor de entrada y Copello aplicó la ley del ex con una bomba que puso la máxima para el local 71 a 65.



Con Johnson bien marcado y Robinson afuera por un golpe en la rodilla, Giorgi y Givens se hicieron cargo de la ofensiva y OTC se puso a uno. De todas formas, alentando por su gente el equipo cordobés cerró mejor y ganó.