Grimaldi, el mejor misionero en la 2° de la Rotax Bue

martes 22 de marzo de 2022 | 6:01hs.

El posadeño Francesco ‘Chicho’ Grimaldi (foto) fue el mejor misionero a la 2° fecha del torneo Otoño de la Rotax Bue, que se disputó el fin de semana en el circuito N°1 del kartódromo Internacional de Zárate, pero en sentido inverso (giro horario).



El misionero del equipo Zaffaroni Kart estuvo todo el fin de semana prendido en la punta de las mangas y la final, pero un recargo por trompa hizo que quede séptimo en la final de Senior Max.



“Fue un fin de semana que se fue complicando. Clasificamos segundos, en la primera manga venía liderando pero me sacan afuera y quedé tercero. En la segunda me pasó lo mismo, lideré casi toda la manga, pero me volvieron a sacar y llegué tercero. En la última me recargaron por los ganchos de la trompa y quedé octavo”, se lamentó el posadeño y agregó que “venía tercero pero metí trompa y ya sabía que me iban a sancionar, así que busqué llegar lo más adelante posible y quedé 7°”.



“No estamos teniendo suerte, no podemos revertir la mala racha, pero sé que tengo un buen equipo para dar vuelta los resultados de las dos primeras fechas”, explicó Grimaldi, quien quedó octavo en el campeonato con 71 puntos.



Por su parte, el posadeño Bruno Chiappella (Acosta), llegó octavo en la Senior Max y se ubica décimo en el certamen con 52 puntos.



Otro de la capital misionera, Renato Longarzo Skanata (Zaffaroni Kart), cumplió su segunda carrera a nivel nacional, se ubicó 16° en la primera manga, tuvo complicaciones en la segunda manga y no pudo largar y en la tercera fue 17°.



En la final pudo remontar varias posiciones y terminó en la 15° posición.



La próxima fecha, la tercera del calendario, será los días 9 y 10 de abril en el kartódromo de Ciudad Evita.