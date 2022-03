Defensa y Justicia igualó con Arsenal y no pudo alcanzar la cima de su zona

martes 22 de marzo de 2022 | 6:01hs.

Defensa y Justicia igualó 1-1 con Arsenal por la fecha 7 de la Copa Liga Profesional y dejó escapar la chance de subirse a la cima de las posiciones en la zona 1.



El Halcón de Varela y el Arse no se sacaron diferencias en el estadio Tito Tomaghello, que fue testigo de un ida y vuelta emocionante con final electrizante.



En un abrir y cerrar de ojos, Defensa ya estaba 1-0 luego de un desborde de Tripichio y posterior centro que dio de lleno en el brazo de Navas, motivo por el cual el árbitro se vio obligado a sancionar penal: desde los doce pasos, Adonis Frías no perdonó y puso el 1-0 apenas a los 4’.



Si bien el primer tiempo fue dominado en cuanto a tenencia de pelota por el conjunto local, lo cierto es que el Arse pudo haberlo igualado de no haber sido por los enormes reflejos de Ezequiel Unsain.



Ya en el segundo tiempo, otra vez el arquero del Halcón se lució a los 9’ ante un remate de Lomónaco que no entró justamente gracias al roce del guardameta, que la envió al córner.



A los 13’ Nazareno Colombo fue expulsado en Defensa y el partido se tornó de ida y vuelta.



Arsenal presionó y llegó al gol a los 27’ a manos de Gonzalo Goñi, con un remate letal que dio en el travesaño y entró de lleno en el arco.



Sin más emociones, el encuentro finalizó 1-1 en Florencio Varela y Defensa y Justicia quedó segundo con 14 puntos en la zona 1, mientras que Arsenal llegó a 7 unidades y está décimo en la zona 2.



Se cierra la séptima

Con dos encuentros se cerrará la fecha 7 de la Liga Profesional.



Atlético Tucumán recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido entre dos equipos necesitados de triunfos.



El encuentro se disputará desde las 19.15 en el estadio Monumental José Fierro, con Fernando Espinoza como árbitro y televisación de la TV Pública y Fox Sports Premium.



Atlético Tucumán viene de ser aplastado por Newell’s y Racing con dos goleadas por 4 a 0 y necesita sumar de a tres con urgencia para escalar en la tabla de posiciones.



Además, Talleres buscará su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional cuando se mida ante Godoy Cruz.



El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Mario Kempes, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y será televisado por TNT Sports.



Los cordobeses tuvieron un arranque complicado de certamen, no ganaron en los primerowws seis partidos y sólo suman dos unidades, por lo que en la fecha pasada se dio la salida al entrenador Ángel Hoyos, quien fue reemplazado interinamente por Javier Gandolfi mientras se busca el sucesor definitivo.