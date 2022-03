Vacuna antigripal: este año suman a docentes y fuerzas de seguridad

martes 22 de marzo de 2022 | 6:06hs.

Misiones espera para la jornada de hoy la llegada del primer lote de vacunas antigripales. Se trata de 35.840 dosis para adultos, Viraflu, entregada en 64 conservadoras, según confirmaron desde el Ministerio de Salud de Nación tras la realización del Consejo Federal de Salud (Cofesa) llevado a cabo en Ciudad de Buenos Aires (Caba) el pasado viernes.



En el cónclave, los ministros de todo el país consensuaron adelantar el lanzamiento de la vacunación contra la gripe debido al aumento inusual de casos de Influenza A, H3N2, en algunas provincias. De manera que la campaña antigripal será puesta en marcha este viernes 25, en toda la Argentina, cuando años anteriores comenzaba recién a mediados de abril. Teniendo en cuenta que el lote no contempla dosis pediátricas, la inmunización se iniciará con personal de salud y población adulta, entre las que se priorizará a embarazadas y puérperas. Sumándose posteriormente el resto de los grupos.



De hecho, Misiones comenzará hoy la vacunación con el personal de salud que alcanza a unos 12 mil y el viernes continuará con el grupo estalecido.



El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer que la población objetivo a inmunizar alcanza 279.658 misioneros. La cifra total representa casi 20 mil personas más que el año pasado. Sucede que para la temporada 2022, al grupo objetivo se agregó el personal estratégico, que incluye docentes y fuerzas de seguridad, entre otros.



“La vacuna antigripal es una herramienta eficaz para proteger la enfermedad, además, contribuye a limitar la circulación viral en la comunidad, disminuye la internación, las complicaciones, las secuelas y la mortalidad. La vacuna antigripal se aplica en forma anual, es gratuita y está en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) de la provincia”, remarcó el jefe de Inmunizaciones, el enfermero Roberto Lima, mediante un comunicado oficial emitido por el la cartera sanitaria provincial.



A diferencia del Covid-19, la vacuna antigripal fue incorporada en 2011 al Calendario Nacional de Vacunación y es de aplicación anual, destinada a la población con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Es así que además de personal de salud y mayores de 65 años, están contemplados en este grupo: niñas y niños entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes de gestación, puérperas si no recibieron durante el embarazo y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.



Otras vacunas

En el marco de la campaña antigripal, desde el Cofesa se pidió reforzar la oportunidad de coadministración con la vacuna contra coronavirus.



“También se pide fortalecer la comunicación y difusión sobre la importancia de aplicar la dosis de refuerzo previo al eventual aumento del número de casos y la llegada de los meses fríos”, señalaron las autoridades.



Paralelo a la campaña antigripal, se busca completar el Calendario Nacional de Vacunación obligatorio y los esquemas de coronavirus en las escuelas de nivel inicial y primarias.



Las acciones están a cargo de los equipos de salud de las seis zonas sanitarias. Ya se visitaron estabecimientos en Posasas, Oberá, Eldorado, San Vicente, Dos Arroyos, Concepción de la Sierra, El Soberbio, San Antonio y Puerto Iguazú.



“Cumpliendo con la vacunación completa estamos haciendo prevención”, manifestó Guillermo Rolón, coordinador del programa de Enfermedades Bajas y Agudas (Irab) en Misiones al tiempo que reflexionó: “Esta pandemia provocó una baja de cobertura de las vacunaciones y enfermedades habituales. Hay que insistir porque el calendario cubre muchas enfermedades del tipo respiratorio”.

En cifras

279.658 misioneros conforman la población objetivo, de los cuales 12 mil son parte del sistema de salud. La cifra representa casi 20 mil personas más que en 2021

Misiones ratifica el uso de barbijo en lugares cerrados

Desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia se ratificó lo resuelto en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) respecto al tapabocas. “Continuar con el uso obligatorio del barbijo incluyendo los ámbitos escolares dada la época del año y la posible circulación concomitante de distintos virus respiratorios”, señala el documento difundido el viernes pasado.



Consultado sobre la eliminación del barbijo en espacios públicos o al aire libre, el ministro, Oscar Alarcón, reiteró a El Territorio: “Misiones se adhirió al Cofesa”, haciendo hincapié en que se mantendrá la gripe y el Covid-19.



En tanto, en un entrevista con FM República fue más específico al sostener “en lugares libres sin aglomeraciones, no será obligatorio, pero en lugares cerrados los mantendremos”.



Misiones, a diferencia de otras provincias, cuenta con la Ley XVII-Nº 118 que regula el uso de elementos de protección facial que cubran nariz, boca y mentón. Si bien el ministro fue reiterativo en la adhesión a lo consensuado en el Cofesa, sobre todo en lo referido al tapabocas en las escuelas, la legislación vigente es más amplia.



La ley establece la obligatoriedad del uso de elementos de protección facial que cubran nariz, boca y mentón, para todas las personas que permanezcan o circulen en la vía pública, lugares públicos, transporte público o privado de pasajeros, órganos del Estado provincial, organismos de la constitución y otros espacios privados de acceso al público, ante toda emergencia epidemiológica y sanitaria, decretada por enfermedades respiratorias de origen multicausal.



Escenario epidemiológico

Por segundo día consecutivo, tres contagios de Covid-19 fueron informados en Misiones según el parte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia.



Ayer no hubo registro de fallecidos y el número de casos activos, personas cursando la enfermedad, se mantiene a la baja. Este lunes eran 349 pacientes.



Con estos nuevos números los casos acumulados desde que comenzó la pandemia de coronavirus en Misiones llegaron a 83.896 y los recuperados ascendieron a 82.619.



En tanto, se mantiene en 928 el número de personas fallecidas.



A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 3.614 contagios de coronavirus en todo el país. Así, los casos acumulados llegaron a 9.011.367 en la Argentina.



Hubo 105 fallecidos y los decesos alcanzaron 127.599 desde el inicio de la pandemia. En tanto que en todo el país los pacientes internados en terapia intensiva con diagnóstico de Covid-19 son 678. Así, la ocupación de camas de terapia intensiva, más allá del motivo que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 38% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) es del 38,2%.



Por otro lado, la continuidad del uso o no de barbijo sigue siendo tema de debate en la comunidad científica.



“Está demostrado que el uso de barbijo reduce la transmisión de Covid-19​ y desde hace años sabemos que previene la transmisión de otros virus respiratorios como gripe o influenza”, indicó a Télam la jefa del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología del Hospital Garrahan, María Rosa Bologna.