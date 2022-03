Pity en un nuevo proyecto de tv

martes 22 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Cristian el Pity Álvarez está internado en un centro terapéutico de Castelar tras haber estado detenido en Ezeiza, acusado de matar en el 2018 a un hombre. En los últimos meses se difundió una imagen de él y por estos días, nuevamente se viralizó una foto del ex Viejas Locas, que además daría indicios de un posible regreso a la música. Quien acompaña al ex Intoxicados en la instantánea es Pablo, uno de los camarógrafos del ciclo que conduce Gastón Pauls. Según pudo saber Teleshow, el actor fue a grabar notas para el programa y aunque no hicieron una entrevista con él, están trabajando para desarrollar una idea juntos.