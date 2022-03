Con una emotiva carta, Alejandro Stoessel rompió el silencio

martes 22 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Tini Stoessel publicó la primera foto de su padre, Alejandro, quien permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo desde principios de marzo luego de haber ingresado con un fuerte dolor abdominal. Se trata de una selfie familiar en la que tanto la cantante, como su hermano Francisco y su mamá Mariana llevan puesto un tapabocas. Y rodean al productor, que sonríe a cámara.



Lo hizo en un día muy especial: este 21 de marzo es su cumpleaños, y decidió celebrarlo junto a su familia, con quienes se mostró acompañada desde que su padre ingresó a la sala de terapia intensiva. “El mejor regalo de cumpleaños sos vos, pá. Que estés acá, con nosotros. Sos la persona mas fuerte, guerrera e increíble que alguna vez conocí. Todavía nos quedan muchas cosas por vivir juntos. Te amo tanto, tanto, pero tanto. Gracias por todo el amor, papá. Acá seguimos, más unidos que nunca”, escribió la ex protagonista de Violetta en su cuenta de Instagram.



Más tarde, fue su propio padre quien le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales en lo que fue el primero desde su internación. Allí, hizo referencia a sus días en el centro médico y el apoyo que recibió por parte de sus hijos y su esposa, quienes estuvieron a su lado en todo momento. “Querida hija, hoy es tu cumple”, escribió en la primera frase.



“Sabés que lo que más hubiese querido en este mundo es estar festejando tu cumple en el Hipódromo, pero las cosas siempre pasan por algo y vienen a dejarnos una enseñanza”, agregó, haciendo referencia a los shows que Tini tenía programados para hoy, el 24, 25, 26 y 27 de marzo y que decidió posponer priorizando la salud de su padre.



“En mi caso, vino a enseñarme que podía sentirlos más cerca que nunca, a pesar de que en algunos momentos estuve un poco ausente. Tengo la mayor felicidad del mundo y es el amor tuyo, de Fran, y mamá. Entiendo que el precio fue altísimo, pero el aprendizaje también”, reflexionó el productor en el mensaje que compartió en sus redes sociales.



Y, en el emotivo posteo que le dedicó a su hija, habló también de su esposa y de su hijo. “Sos una guerrera -le dijo a Tini-, sos una luz que siempre está prendida, al igual que tu hermano y tu mamá, que me ayudan a no perderme en el camino y en los momentos más oscuros a encontrar la salida”, destacó Alejandro Stoessel.



“Gorda, te amo con mi alma entera. Y todo lo que quiero desearte en este mundo es la felicidad más inmensa que puedas alcanzar”, concluyó el productor en el texto que escribió desde un bloc de notas en su celular y que compartió las capturas en su cuenta de Twitter junto a una foto de su hija cuando era bebé.



El último parte médico sobre la salud del productor fue difundido el jueves pasado. Allí indicaron que continuaba en la sala de terapia intensiva, que ya estaba lúcida y que había presentado una “una mejora clínica progresiva”.



“Permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo en el servicio de Terapia Intensiva. Se encuentra lúcido, con mejora clínica progresiva. Presenta parámetros clínicos estables, comenzando con alimentación vía oral y kinesiología de rehabilitación. La familia agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de los medios de comunicación”, dice el escrito que firma Silvina Serra, la directora médica del Sanatorio de la Trinidad de Palermo.