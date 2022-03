Zelenski desafió al Kremlin y exhortó a la Unión Europea

martes 22 de marzo de 2022 | 6:02hs.

Zelenski sigue firme en no ceder. Foto: AP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó ayer la exigencia de Rusia de que el Ejército ucraniano entregue la asediada Mariupol a cambio de evacuar a los residentes de la sureña ciudad portuaria y evitar la destrucción de su infraestructura.



Desafiante, Zelenski rechazó la exigencia. Ucrania “no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia”, dijo el presidente, y agregó que no se rendirán ni Mariupol, ni Kiev, ni la oriental Jarkov, la segunda ciudad del país, también asediada y bombardeada intensamente.



“Tendríamos que estar todos muertos y solo entonces se cumpliría su ultimátum. Ni los habitantes de Jarkov, ni los de Mariupol, ni los de Kiev, ni yo, el presidente, podemos hacerlo”, dijo en una entrevista con la radio pública ucraniana.



Además, dijo que cualquier “compromiso” que se alcance en las negociaciones en curso con Rusia para detener la invasión deberá ser sometido a un “referéndum” en Ucrania.



También el comercio

El presidente ucraniano instó también a la Unión Europea (UE) a detener todo “comercio” con Rusia, y especialmente rechazar sus recursos energéticos, situación que, según el Kremlin, afectaría “a todo el mundo”.



“Ningún euro para los ocupantes, ciérrenle todas sus puertas, no le envíen sus bienes, rechacen los recursos energéticos”, pidió el presidente ucraniano en un video en la mensajería Telegram.



“Sin comercio con ustedes, sin sus empresas y sus bancos, Rusia no tendrá más dinero para esta guerra”, agregó.



Su mensaje coincide con la celebración ayer de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UE en Bruselas para examinar posibles nuevas sanciones contra Moscú, a 26 días de la invasión rusa.