Bombardeo ruso impactó en centro comercial y murieron ocho personas

martes 22 de marzo de 2022 | 6:02hs.

En la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, los ataques contra la ciudadanía son cada vez más mortíferos y contundentes. Dos bombardeos en Kiev y los disparos de soldados rusos para dispersar una manifestación en la ocupada Jersón evidenciaron ayer la crudeza de la batalla en medio del estancamiento de las negociaciones. Odesa, en el sur, una ciudad largamente ansiada por Putin y el nacionalismo ruso, ha sufrido su primer ataque, también contra una zona residencial.



En Mariupol, la localidad que se ha convertido en símbolo de la destrucción y el ensañamiento con los civiles en esta guerra que cumple ya 26 días, las tropas ucranianas han rechazado rendirse ante el ultimátum que les lanzó Moscú el domingo. En Járkov, la segunda ciudad del país, ferozmente bombardeada por las tropas de Putin y casi cercada, el gobierno ucraniano acusó a Moscú de secuestrar un convoy humanitario. Las autoridades de Kiev, además, indicaron que el Kremlin ha puesto en marcha una estrategia de deportaciones a Rusia de cientos de ciudadanos, incluidos niños. Pese a las evidencias, el Kremlin asegura que no ataca zonas civiles. A medida que el avance en la ofensiva rusa se ha estancado en varios frentes, el Kremlin ha endurecido su estrategia de asedio y bombardeos contra la población civil en una guerra que también es de desgaste.



Un ataque a última hora del domingo, con una explosión que se oyó a varios kilómetros a la redonda, mató a ocho personas en el norte de Kiev. El amanecer, con el fin del toque de queda, trajo de nuevo la imagen de la devastación.



Esta vez el blanco de los ataques fue el centro comercial Retroville, de reciente construcción, en una de las zonas de mayor poder adquisitivo y Tenía 250 tiendas. La galería se levanta en uno de los ensanches en el norte de la capital de Ucrania, no lejos de la zona en la que desde hace días el Ejército ucranio y el ruso se disputan el terreno de acceso a la capital. En la tarde, desde la zona atacada todavía se escuchaban en la distancia los combates.



Los vecinos se agolpaban por la mañana lo más cerca que podían de la zona acordonada en torno al centro comercial atacado. “Fue como un terremoto”, explicó Victoria, haciendo con las manos el gesto de la detonación que sacudió a todos los que viven en el barrio. “Estaba sentada en el sofá de casa cuando todo tembló y empezaron a caer pequeños trozos de las ventanas”, añadió.



Alrededor del epicentro del ataque hay bloques de unos 15 pisos de altura construidos hace pocos años con zonas ajardinadas en el medio. Muchas de las ventanas y cristales han saltado por los aires. También escaparates de los comercios. Los daños podían verse incluso a varios centenares de metros de la gran explosión que golpeó el centro comercial. Muchos de los carteles de grandes marcas de moda internacional, de la restauración o bricolaje se habían instalado en esta zona comercial que ayer permaneció rodeada por los equipos de seguridad y miembros del Ejército.



Horas después, el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, se refirió de otro ataque en el centro de la ciudad en el que murió una persona y otras diez han resultado heridas. “Esperamos nuevos ataques en las próximas 24 horas y nuestra prioridad principal es salvaguardar las vidas de los ciudadanos”, aseguró Klitschko.



Unas horas después del bombardeo, Kiev inició un nuevo período de letargo impuesto por el Ayuntamiento. El nuevo toque de queda se extenderá desde ayer hasta la mañana.



Durante la noche no está permitido salir ningún día. La finalidad de esta medida -que es la tercera vez que se impone a los ciudadanos desde el comienzo de la guerra, el pasado 24 de febrero- es combatir con mayor eficacia a supuestos grupos de enemigos infiltrados en la ciudad, según las autoridades.

Estrategia, caos y leve diálogo

Ataque a Odesa

En el frente sur, donde las tropas rusas han hecho los mayores avances, ocurrió el primer ataque a la ciudad costera de Odesa, con alrededor de un millón de habitantes, y un puerto estratégico del mar Negro que el Kremlin ansía conquistar.





En el frente sur, donde las tropas rusas han hecho los mayores avances, ocurrió el primer ataque a la ciudad costera de Odesa, con alrededor de un millón de habitantes, y un puerto estratégico del mar Negro que el Kremlin ansía conquistar. Mariupol, en ruinas

Kiev ha perdido el control del mar de Azov, pieza clave geoestratégica para el Kremlin, que trata de unir con un corredor terrestre la península de Crimea. Las tropas de Putin se han hecho con el puerto de Mariupol, el principal de las aguas de Azov, y han entrado ya en la estratégica ciudad, cuya situación es apocalíptica. Sin luz, sin calefacción, casi sin alimentos y sin fármacos.





Kiev ha perdido el control del mar de Azov, pieza clave geoestratégica para el Kremlin, que trata de unir con un corredor terrestre la península de Crimea. Las tropas de Putin se han hecho con el puerto de Mariupol, el principal de las aguas de Azov, y han entrado ya en la estratégica ciudad, cuya situación es apocalíptica. Sin luz, sin calefacción, casi sin alimentos y sin fármacos. Vuelta al diálogo

Lls equipos negociadores han retomaron ayer las conversaciones. Los delegados de Moscú y Kiev han hablado por la mañana por videoconferencia. Según David Arajamia, líder del partido del presidente ucranio, Volodimir Zelenski, en el Parlamento, estaba previsto seguir hablando con la delegación rusa.

Afirman que hay campaña de odio sin precedentes a “todo lo ruso”

El mundo afronta una campaña “sin precedentes” para imponer un sentimiento de odio “a todo lo ruso” que puede alcanzar a instituciones, el idioma o personas cuya integridad física estaría amenazada, alertó ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Todos los rusos, alertó, son objeto de odio y acoso, y en algunos casos pueden ver amenazada su integridad y su vida. “Ese ambiente inaudito requiere soluciones sin precedentes”, subrayó el portavoz.



Más temprano, la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Tatiana Moskalkova, había calificado de “neoholocausto” la “rusofobia que se incita en el mundo entero y que vulnera los derechos de las personas por motivos de origen nacional” y citó los casos del Comité Olímpico Internacional (COI) y la Fifa y la Uefa.

Central de Chernobil rota al personal tras 26 días

La central nuclear de Chernobil inició su primera rotación de personal desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, hace 26 días, según anunció el Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea).



“Ucrania informó al Oiea que alrededor de la mitad del personal finalmente pudo regresar a casa después de trabajar en el sitio controlado por Rusia durante casi cuatro semanas”, anunció anoche el director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, en un comunicado.



Las fuerzas rusas tomaron control de la central el 24 de febrero, y más de un centenar de técnicos ucranianos que terminaban su servicio nocturno continuaron realizando operaciones cotidianas en el sitio, que guarda desechos radiactivos desde la catástrofe nuclear de 1986 (cuando un reactor explotó e incendió la central en la antigua Unión Soviética), la peor de la historia, reseñó la agencia de noticias AFP.



Antes de la rotación, el mismo equipo de trabajo estuvo en la central desde la víspera de la entrada de tropas rusas a la zona, lo cual “pone en peligro” uno de los “pilares” de la seguridad nuclear, a saber, que el personal pueda tomar decisiones sin presión externa.



El Oiea aún no recibe la transmisión de datos a distancia de su sistema de vigilancia de Chernobil, aunque tales datos sí le son transferidos desde otras centrales nucleares de Ucrania.