Definen antes del viernes la liberación de Fujimori

martes 22 de marzo de 2022 | 6:02hs.

El Tribunal Constitucional (TC) intentará concretar antes del viernes la excarcelación del ex presidente de Perú Alberto Fujimori, de acuerdo al plazo que le otorgó al Estado peruano para que exponga su posición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que anticipó su discrepancia con el fallo, en sintonía con organismos de derechos humanos.



Según el expresidente del TC Óscar Urviola, próximo al fujimorismo, la rapidez del tribunal para publicar su resolución permitirá darle al Instituto Nacional Penitenciario la orden de liberar al exmandatario, de 83 años, quien originalmente debía permanecer en prisión hasta 2032.



“Hay un avión esperando para llevarlo a Japón (a Fujimori)”, dijo -sin mencionar fuentes- el abogado Gregorio Parco, impulsor del hábeas corpus acogido por el TC, donde es fuerte la presencia de magistrados señalados como fujimoristas.



Aunque la ex candidata presidencial y líder opositora Keiko Fujimori asegura que su padre no piensa irse del país, hay juzgados en acción para prohibirle la salida, pues, más allá del indulto, todavía hay casos por los que debe responder.



El caso que ha generado movilizaciones populares estalló el jueves, cuando el TC acogió el hábeas corpus interpuesto por el hasta entonces desconocido Parco contra la sentencia judicial que en 2018 revocó el indulto a Fujimori concedido en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.